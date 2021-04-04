مجموعة الفطيم تكشف عن خطط تويوتا ولكزس في 2021

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت مجموعة الفطيم، اليوم، عن خططها لعام 2021 بما يخص شركتي تويوتا ولكزس بعد ثلاثة أشهر من تعيين آندي بارات مديراً عاماً للشركتين في الإمارات.

وشهدت الطرازات الجديدة التي انضمت إلى محفظة الفطيم تويوتا طلباً قوياً، حيث ساهمت هايلاندر (+2.8%) وسي إتش آر (+6.7%) بمعظم الزيادة في الحصّة السوقيّة بارتفاع من 34.1% في فبراير 2020 إلى 34.3% في فبراير 2021.

وحققت تويوتا سي إتش آر نقلة نوعية مفاجئة في سوق السيارات الرياضية الصغيرة متعددة الاستعمالات عندما طُرحت في الإمارات خلال مايو الماضي. وتجمع هذه السيارة فائقة الأناقة بين التصميم الجريء، وتجربة القيادة سريعة الاستجابة، وأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في فئتها؛ وساهمت بتحقيق مبيعات قوية خلال عام 2020 وصولاً إلى الأشهر القليلة الأولى من العام الجديد. وتُثبت هايلاندر إمكانية تزويد السيارات الكبيرة بخواصّ صديقة للبيئة؛ وتعتبر واحدة من بين خمسة طرازات كهربائية هجينة تطرحها الفطيم تويوتا، ما يؤكد التزامها بالسيارات الخضراء في الإمارات العربية المتحدة.

وتحافظ سيارات البيك أب على هيمنتها في سوق الإمارات العربية المتحدة، وارتفعت حصّتها إلى 48% بزيادة 16.8% قياساً بشهر فبراير 2020، حيث تفوقت مبيعات تويوتا هايلكس، التي توفرت للبيع بالتجزئة لأول مرة في عام 2020، بنسبة 13% على مبيعات فبراير 2020. وركّزت الفطيم تويوتا بقوّة على شاحنات هايس، ما عزّز حصة تويوتا في سوق الشاحنات إلى 58.3%، بارتفاع 8.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وما زالت سيارة لكزس إل إكس 570 الرياضية الرائدة ومتعددة الاستخدامات المساهم الرئيس في هذا التميّز في المبيعات، إذ تواصل هيمنتها على قسم كبير من السوق بحصّة أكثر من 50%، بارتفاع 3% عن يناير 2021. ويكمن جمال إل إكس 570 الرائدة في قوّتها وإطلالتها الجريئة، وقدرتها على التعامل بسهولة مع أكثر ظروف القيادة تعقيداً، ما يمنح العملاء قدرة الاستمتاع بالقيادة على الطرقات الوعرة وحضوراً مهيباً يخطف الأضواء.

وتزامن إطلاق سيارة لكزس آي إس سيدان الجديدة كلياً في يناير 2021 بزيادة ملحوظة في مبيعات سيارات السيدان الرياضية ذات الحجم المتوسط بنسبة أكثر من 63%، فيما ارتفعت حصّتها السوقية بنسبة 17% بين شهري يناير وفبراير 2021، بالمقارنة مع مبيعات عام 2020. وفي يناير 2021، انضمت إل سي المكشوفة الجديدة إلى تشكيلة سيارات لكزس، وسرعان ما استقطبت مبيعات متميزة حققت من خلالها حصّة سوقية بنسبة 7% في أول شهرين من المبيعات.

وفي تعليقه على الانطلاقة القويّة هذا العام، قال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: "بالرغم من التحديات وتباطؤ حركة بيع السيارات في المنطقة، عزّزت مجموعة السيارات في الفطيم مبيعاتها عبر اثنتين من علاماتها التجارية الرئيسة على خلفية طرح منتجات مبتكرة طال انتظارها. ومنذ انضمامي للمجموعة، تمحور دوري حول تطبيق المنهجية الريادية التي تمتاز بها الفطيم، والتركيز المستمر على العملاء لتمكيننا من مواصلة النمو والتوسع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائنا. وجاء ازدياد المبيعات نتيجة مباشرة لالتزامنا المستمرّ تجاه وعد علامتنا التجارية للعملاء في إثراء حياتهم كل يوم. لقد انطلقنا بقوّة، ويمكننا أن نكفل للعملاء مزيداً من المنتجات المتميزة خلال هذا العام".