نيسان من العربية للسيارات تطرح عروض رمضان مبكراً

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن حملات نيسان الرمضانية على موديلات مختارة.

وقالت الشركة في بيان لها أنه حتى نهاية رمضان، يمكن للعملاء الاستفادة من الضمان لخمس سنوات، والخدمة المجانية لخمس سنوات، والتأمين المجاني لسنتين، والتسجيل المجاني لسنة واحدة.

وأشارت إلى أن الشراء في الفترة الحالية قبل شهر رمضان يمنح العملاء قسائم وقود مجانية لعام كامل.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات صلاح يموت في تصريحات صحافية: "تؤكد العربية للسيارات على هدفها لتوفير راحة البال لعملائنا باستمرار خلال الشهر الكريم. وفي كل رمضان، نسعى لتقديم مزيج مثالي يجمع بين توفير المال وضمان القيمة في عروضها. وهو ما قمنا به هذا العام أيضاً، خاصة تقديم الحوافز للعملاء الذين يقررون الشراء مبكراً مع مطلع أبريل الجاري. وبالنيابة عن شركة العربية للسيارات، نتمنى شهر مباركاً للجميع".