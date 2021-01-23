«فولفو» تعزز الرفاهية في طراز 2021 من سيارتها «إكس سي 90»

المصدر: إعداد : جوني جبور

عززت «فولفو» مفاهيم الرفاهية في فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، بإدخال جملة من التحسينات الواسعة في طراز عام 2021 من سيارتها «إكس سي 90»، طالت مكونات الهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية، إضافة إلى منح السيارة خيار المحرك الموفر للوقود، الذي تم تطويره حديثاً، ويمثل الخطوة التالية في استراتيجية الشركة الطموحة نحو إنتاج المركبات الكهربائية.

وتضمنت جملة التحديثات الخارجية التي قدمتها «فولفو» لطرازها الجديد، عجلات بتصميم جديد من قياس 20 بوصة، من ضمنها خيار العجلات السوداء اللون، بشكل الماسي والمكونة من 10 قضبان، إضافة إلى منح السيارة باباً خلفياً يمكن التحكم بفتحه وإغلاقه من خلال مستشعرات أسفل السيارة، تتلقى الحركات الإيمائية لقدم السائق، وبالتالي إمكانية التحكم في الباب من دون الحاجة لاستخدام اليدين.

كما حصلت الواجهة الأمامية على تصميم جديد للمصابيح العاملة بتقنية «LED» المضيئة، والمزدانة بشريط من المصابيح النهارية العاملة بالتقنية ذاتها.

وتوفر المواد الداخلية الجديدة مزيداً من خيارات التخصيص، بين المقصورات التي تتسع لخمسة مقاعد، وأخرى قادرة على استيعاب سبعة ركاب. وذلك بجانب المقاعد المكسوة بجلد «نابا» الفاخر، والقابلة للتهوية والتدفئة، مع مقعد كهربائي للسائق مزود بذاكرة ومسند كهربائي أسفل الظهر.

ووجدت التقنيات والابتكارات الأولى من نوعها في العالم، طريقها إلى طراز جديد، الذي يأتي بجانب «تكنولوجيا السلامة النشطة»، مع نسخة محدثة من الأنظمة المساعدة للسائق، ومن أبرزها نظام «سيتي سيفتي» الذي يتيح تدخلاً تلقائياً لعملية الكبح وتفادي حوادث الاصطدام، لتتكامل جميع هذه الأنظمة جنباً إلى جنب مع «قف الأمان» الذي يشكل جوهرة تقنية السلامة، ويجعل من «إكس سي 90» إحدى أكثر السيارات أماناً على الطريق، ويؤكد التزام سيارات «فولفو» الثابت بتطوير أكثر السيارات أماناً قدر الإمكان.

6 فئات

يأتي طراز عام 2021 بست فئات مختلفة التجهيز، بنطاق سعري يراوح بين 199.9 ألفاً و320 ألف درهم، إضافة إلى خيارين من المحركات الاقتصادية رباعية الأسطوانات المعززة بالتيربو، المتصلة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، تتولى نقل القوة المحركة إلى نظام الدفع الرباعي الدائم.