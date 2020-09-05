«جيب غلاديتور».. تقنيات متطورة مع قابلية كشف السقف وإزالة الأبواب

المصدر: إعداد: جوني جبور

استحضرت شركة «جيب» الأميركية، إرثها العريق في صناعة الشاحنات الرياضية، مع طرازها الجديد كلياً: «غلاديتور 2020»، في طراز تم بناؤه انطلاقاً من خبرات العلامة الأميركية، على صعيد صناعة الشاحنات المتينة والصلبة، والتي يمكن قيادتها على الطرق المعبدة أو الوعرة، وإنما في طرازٍ يزخر بأحدث التقنيات التكنولوجية على صعيدي السلامة والاتصال، وتفرده ضمن هذه الفئة، عبر إمكانية الحصول على متعة القيادة في الهواء الطلق، من خلال قابلية كشف السقف وإزالة الأبواب، وحتى إزاحة الزجاج الأمامي.

تاريخ تصنيعي

ويعود إرث «جيب» في قطاع الشاحنات الرياضية إلى طراز «ويليز أوفرلاند» الذي تم إطلاقه عام 1947، متبوعاً بإطلاق العديد من الطرز، بما فيها «غلاديتور» الفئة «جي» الذي تم صناعته بين عامي (1963-1987)، وآخرها «جيب كومانشي» في الفترة بين (1986-1992)، لتعود «جيب» إلى هذا القطاع بعد 27 عاماً، مع طرازها «غلاديتور 2020» الذي يمثل مركبة متعددة الأغراض، قابلة للكشف، تتيح قدرات عالية في التعامل مع شتى أنواع التضاريس، فضلاً عن قدراتها على صعيد تحميل الأغراض والمتاع، بفضل مساحة صندوق أمتعة مصنع من الفولاذ يمتد بطول 152 سنتيمتراً.

إضافات جديدة

واستندت «جيب» في تطوير «غلاديتور» على قاعدة طراز «جيب رانجلر»، وإنما مع تزويد الشاحنة الرياضية التي تأتي بفئات ثلاث هي: «سبورت»، و«أوفرلاند»، و«روبيكون» بإضافات تمنحها التفوق في التعامل مع شتى التضاريس، تبرز مع نظامي «كوماند-تراك»، و«روك-تراك» للدفع الرباعي، والجيل الثالث من محاور «دانا 44»، وخزائن «ترو-لوك» الكهربائية الأمامية والخلفية، وعمود التوازن الأمامي الإلكتروني الخاص بفئته، والعجلات الخاصة بالطرق الوعرة قياس 32 بوصة.

تمتاز «غلاديتور» بلمسة تصميمية تقليدية، حافظ من خلالها فريق التصميم على الشبك الأمامي ذي الفتحات السبع الموجودة في طراز «رانجلر»، غير أنها أوسع حجماً، ما يتيح الحصول على كمية هواء أكبر تساعد في قدرة السيارة على السحب، كما زودت الفئتان: «أوفرلاند» و«روبيكون» بمصابيح أمامية بتقنية «LED»، ومصابيح ضباب تشع بإضاءة بيضاء قوية وواضحة.

نظام إدارة التحميل

تم التركيز في عملية تصميم مساحة التحميل المتينة، على الوظائف العملية المتعددة الاستخدامات، بتزويد القسم الخلفي بإضاءة تحت الحواف الحديدية، ومصدر لتوليد الطاقة بقوة 230 فولت، وروابط قوية مدمجة تعزز الصلابة والمتانة عند ربط الأمتعة، مستندة إلى نظام إدارة التحميل «Trial Rail Cargo Management System»، والذي يتيح خيارات تخزين إضافية لتنظيم الشاحنات، وضمان سلامتها.