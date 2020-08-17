ديفندر 2020 تجسد قدرة لاند روفر في التعامل مع الطرقات والمهام المتعددة

المصدر: فراس النعسان - دبي

كشفت لاندروفر عن ديفندر 2020 الجديدة كلياً في الإمارات، أخيراً، لتجسد القوة التي عرفت فيها هذه المركبة متعددة الاستخدامات بشكل جديد يحاكي العصر، وينافس من حيث التقنيات والمحرك والتصميم.

تحقق لاند روفر في موديلات سيارتها العريقة ديفندر 2020 لتمثل منافسة حقيقية لأكثر سيارات الدفع الرباعي تطوراً وقوة في الأسواق العالمية، عبر زمن طويل شهد الحفاظ على شكل هذه السيارة التي خدمت في تضاريس مختلفة، وقدمت مهام متعددة، وأبقت على مكانتها بين فئتها من المركبات القوية.

لاندروفر أحدثت نقلة كبيرة في موديلات ديفندر الجديدة، لتصبح أقسى وأكثر لاندروفر كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة في التاريخ، من خلال تصميم الهيكل الخارجي، وتقنيات جديدة كلياً، وتحديثات متعددة تعبر عن روح عصرية مع الحفاظ على هوية السيارة التي أشتهرت بجدية أدائها على الطريق وخارجه، سواء في الصحراء أو بين الجبال.

الشكل الخارجي

تأتي ديفندر 2020 بـ 12 تصميماً مختلفاً للجنوط، وهي تتراوح بين 18 إلى 22 إنشاً، مع مصابيح أمامية LED جديدة، ومثلها خلفية رأسية وجوانب منحوتة فوق أقواس العجلات المربعة لإعطاء السيارة مظهراً أكثر صرامة، والإبقاء على التوازن في الشكل والهيكل لتحافظ السيارة على قوتها في مواجهة التضاريس المتنوعة.

التصميم الداخلي

في الداخل نرى مساحات تخزينية كثيرة للتأكيد على الجانب العملي للسيارة، مع مقاعد مريحة، وتوفير إمكانية اختيار سقف قماشي يمكن سحبه لمنح تجربة قيادة في الهواء الطلق.

خارج الطريق

تحقق موديلات ديفندر 2020 أعلى أداء في التعامل مع مسارات خارج الطريق، وأنواع الطرق المتعددة، وهو جلي في الموديل الجديد بفضل منصه عصرية من الألومنيوم بالكامل، والتي تسمح بتمدد واسع عن الأرض يصل إلى 11.% إنش، مع إمكانية خوض تجربة قيادة على المياه بعمق 35.4 إنش بدون مشاكل، وتحقق منصة الألومنيوم أداءاً فائقاً من خلال خفتها وثباتها الكبيرين مقارنة بالموديلات السابقة، وهو ما يتيح تشغيل نظام تعليق مستقل بالكامل ونظام دفع رباعي متوازي مع حالة الطريق، والمغامرة التي تقوم فيها هذه السيارة.

المحرك

تتوفر ديفندر 2020 بعدة محركات، لتشمل محرك بترولي تيربو بأربعة سلندرات، سعة 2.0 لتر مع نظام هجين مخفف بقوة 300 حصان، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 8.1 ثانية.

ويوجد محرك ثانٍ بترولي تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بستة سلندرات بقوة 400 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 6.1 ثانية، كلاهما متصل بجير اوتوماتيكي 8 سرعات، كما ستحصل بعض الأسواق على محركات ديزل بقوات تتراوح بين 200 و240 حصان.