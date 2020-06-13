«هيونداي» تكشف عن طراز 2021 من «سانتا في»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة هيونداي الكورية الجنوبية» النقاب، أخيراً، عن طراز عام 2021 من مركبتها

«Santa Fe» المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، على أن يتم طرحها في الأسواق اعتباراً من الخريف المقبل.

وأوضحت الشركة أن مركبتها الجديدة تأتي بملامح تصميمية مختلفة تبرز بوضوح في خطوط المقدمة مع شبكة مبرد كبيرة ولامعة، ومصابيح أضواء نهارية على شكل حرف «تي»، فيما حظيت الخطوط الخلفية بمصابيح متصلة عن طريق شريط عاكس، مع كسوة عريضة لواقيات العجلات.

وترافقت جملة التحديثات الخارجية بترقية على مكونات المقصورة، برزت في قمرة قيادة معززة بشاشتين رقميتين عاليتي الوضوح، الأولى شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، والأخرى وسطية بقياس 10.25 بوصات تتناغم مع «كونسول» وسطي جاء بتصميمٍ جديد كلياً، تم التخلي فيه عن مقبض تغيير السرعة، واستبداله بأزرار يتم من خلالها التحكم بناقل الحركة، كما تم وضع مقبض دوار يتيح للسائق اختيار وضعية القيادة المناسبة، ويشتمل على أنماط قيادة عدة، تتيح التعامل مع المسالك الرملية، والثلجية، والطينية، إضافة إلى أنماط للتعامل مع الطرق العادية بين «الاقتصادي» و«المريح»، وصولاً إلى نمط القيادة الرياضي الذي يتيح للسائق الحصول على نسب مرتفعة من عزم المحرك، وانتهاءً بالوضع الذكي الذي يتولى بشكل تلقائي تحديد أسلوب القيادة المناسب.=

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