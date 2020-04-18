«تويوتا هاريير» في الأسواق الصيف المقبل

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت «شركة تويوتا اليابانية»، الجيل الجديد من مركبتها «هاريير» المنتمية إلى فئة «كروس أوفر» المدمجة، والذي يستهدف شريحة الشباب الباحثة عن تجربة قيادة تمزج بين طابعي الحداثة وقوة الأداء عند قيادته على الطرق الوعرة.

وأكدت «تويوتا» أن الجيل الجديد من «هاريير» سيتوافر في الأسواق بحلول الصيف المقبل، كطراز خاص بعام 2021، على أن يتم طرحه بخيارين من المحركات، ينتج أقواها استطاعة ميكانيكية تبلغ 222 حصاناً.

وتستند «تويوتا هاريير» الى منصة هندسية جديدة بالكامل، تعتمد على الخطوط الحادة والأضلاع البارزة، إذ تأتي المركبة بهيكل يضم خمسة أبواب، يطغى عليه الطابع الرياضي، مع مقدمة عريضة تتمتع بخطوط بارزة، ومصابيح أمامية منحوتة بعناية، إضافة إلى خطوط جانبية تتدفق بسلاسة نحو السقف، ما يمنح المركبة مركز ثقل منخفضاً، يوفر ثباتاً أكبر للسيارة، ويمنح السائق مزيداً من الثقة عند قيادتها على الطرق السريعة ودخول منعطفات بطيئة.

كما قدمت «تويوتا» لمركبتها العديد من مزايا السلامة المتقدمة، تتضمن نظام «تويوتا سيفتي سينس» المساعد على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام الكشف عن المشاة وراكبي الدراجات، إضافة إلى نظام «سونار كليرانس» الذي يدعم الفرامل، ويتولى إيقاف السيارة تلقائياً عند اكتشاف عوائق ثابتة.