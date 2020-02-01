«مرسيدس» تكشف عن جديد الفئة «إي» في جنيف

المصدر: إعداد: جوني جبور

تعتزم شركة «مرسيدس» إزاحة الستار عن جديد سيارتها للفئة «E» خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي ينطلق في مارس المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن الطراز الجديد، سيتمتع بمصابيح أمامية وخلفية جديدة بالكامل، بجانب الحصول على خدمات نظام التشغيل «MBUX» الذي يأتي مع شاشة لمسية، ويتم التحكم فيه بالأوامر الصوتية، فضلاً عن شاشة العدادات الرقمية الكبيرة التي باتت السمة الغالبة في جميع طرز «مرسيدس».

وتأتي المقصورة الداخلية بالجيل الجديد من مقود «مرسيدس» المجهز بمستشعرات لمسية، فضلاً عن نظام التحكم بالإيماءات، والعديد من الأنظمة المساعدة التي تم العمل على تطويرها خصيصاً لهذه السيارة، ومن ضمنها إمكانية «الركن الذاتي» في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى الجيل الأحدث من نظام مواءمة سرعة سير السيارة مع الحركة المرورية.

وتتوافر السيارة الجديدة في سبع نسخ ذات دفع هجين، كما تشهد باقة المحركات انضمام محركين جديدين عاملين بوقود البنزين ومتصلين بمولدين كهربائيين (48 فولت)، على أن يولد المحرك الأول المكون من أربع أسطوانات قوة 272 حصاناً، مقارنة بقوة 367 حصاناً التي ينتجها المحرك الثاني.

ورغم أن «مرسيدس» لم تفصح عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك الوقود لجديد سيارتها الفئة «إي»، إلا أنها أكدت عزمها طرح السيارة في الأسواق بحلول صيف العام الجاري.