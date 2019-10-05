«لكزس آر إكس 2020» تصل أسواق الإمارات

المصدر: جوني جبور - دبي

أطلقت «الفطيم موتورز»، الوكيل الحصري لعلامة «لكزس» في الدولة، أخيراً، طراز عام 2020 من سيارة الكروس أوفر «آر إكس»، الذي جاء مع نسخ قياسية تعمل على محركات الوقود، بجانب توافره مع نسخ تستند في استخلاص قوتها إلى المحركات الهجينة.

وحصل طراز عام 2020 على العديد من التحديثات، حيث تضمنت سيارة الجيل الرابع من «لكزس آر إكس»، سواء في نسختها القياسية «آر إكس 350» أو في نسختيها العاملتين بوحدات الطاقة الهجينة «آر إكس 450 إتش»، و«آر إكس 450 إتش إل»، على تعديلات طالت التصميم الأساسي، بجانب الحصول على مجموعة من تقنيات السلامة.

كما ترافقت التحديثات في طراز 2020، بإدخال تحسينات على وحدات الطاقة، خصوصاً الهجينة منها، التي كان من سبيلها تحسين كفاءة استهلاك الوقود، إذ تجمع سيارات «لكزس» الهجينة بين قوة محرك الوقود وكفاءة المحرك الكهربائي بصورة تضمن أفضل تجارب القيادة التي تتسم بأعلى مستويات التوازن والسلاسة والأداء، والمقترنة مع تحقيق خفض في معدلات استهلاك الوقود بنسبة بلغت 62.5%، من خلال قدرة السيارة على قطع مسافة 13.1 كيلومتراً في اللتر الواحد، وبالتالي القدرة على تحقيق خفض ملحوظ على صعيد الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة بلغت 31% مقارنة بالأنظمة العاملة على محركات الوقود الاحتراقي فقط.

وتحتفظ «لكزس آر إكس 2020» بمظهرها الخارجي القوي والرياضي، في حين تم تحسين شكل الخط الانسيابي الممتد من مقدمة السيارة نحو القسم الخلفي. كما ساعد التصميم المبتكر للمصدين الأمامي والخلفي في إضافة إطلالة مبتكرة وعصرية تعكس فلسفة التصميم لعلامة «لكزس»، مع التركيز على المزج بين ملامح التطور وبنية السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تنتمي إليها «آر إكس». وحصلت السيارة على ميزة منح المتعاملين القدرة على فتح باب الصندوق الخلفي بواسطة مستشعر يضمن سرعة أكبر ومرونة عالية.

خيارات متعددة

تأتي «لكزس آر إكس» قياسياً مع نسخة «350» التي يراوح سعرها، بناءً على فئة التجهيز، بين 230 ألفاً و285 ألف درهم، فيما تأتي الفئات الهجينة «آر إكس 450 إتش» و«آر إكس 450 إتش إل» بنطاق سعري يراوح بين 230 ألفاً و295 ألف درهم.

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