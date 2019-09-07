«دودج تشالنجر إس آر تي هليكات ريداي» تصل إلى أسواق الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

سجلت أسواق الشرق الأوسط أخيراً، طرح طراز عام 2020 من المركبة «دودج تشالنجر إس آر تي هليكات ريداي» المزودة بمحرك قادر على توليد قوة 797 حصاناً.

وتستند المركبة في استخلاص قوتها على محرك «HEMI» المؤلف من ثماني أسطوانات، والقادر على جعل المركبة تنطلق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.4 ثوان.

واستفادت «إس آر تي هليكات ريداي» من جملة التحسينات التي أدخلتها شركة «دودج» الأميركية مقارنة بالنسخة القياسية، إذ يتضمن محرك «ريداي» شاحناً هو الأكبر بتاريخ الشركة الذي يتم تركيبه في سيارة تجارية، مع سعة تبلغ 2.7 لتر مقارنة بـ2.4 لتر لشاحن محرك النسخة القياسية، ما منح السيارة الحصول على معدل ضغط شحن أعلى يبلغ 14.5 رطلاً في البوصة المربعة، بزيادة بلغت 2.8 رطل عن تلك التي ينتجها شاحن «إس آر تي هليكات» القياسي، ما سمح بزيادة حدود سرعة دوران المحرك من 6200 إلى 6500 دورة/‏‏‏دقيقة.كما حصلت المركبة على مضختي وقود تسمحان عند الضغط على دواسة الوقود إلى حدودها القصوى بالحد من استهلاك الوقود.