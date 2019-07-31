لاند روڤر تنعش سيارات ديفندر القديمة بتحديثات جديدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم



تقدم "لاند روڤر كلاسيك" مجموعة من التحديثات لسيارات ديفندر القديمة، والتي من شأنها توفير أداء محسّن وسلاسة أكبر على الطرقات، وذلك بإلهام من سيارة "ديفندر ووركس V8 – إيديشن70" المحدودة.

وتعد مجموعات التحديث الجديدة هي الأولى من نوعها من "لاند روڤر كلاسيك"، حيث تتيح لمالكي سيارة ديفندر تحسين الإصدارات ذات قاعدة العجلات بقياس 90 و110 الصادرة بين عامي 1994 و2016.

وقال كالوم ماكيشني، رئيس لاند روڤر كلاسيك: "في عام 2018، الذكرى السبعين للاند روڤر، شهدنا طلباً غير مسبوق على سيارة ديفندر ووركس V8 المحدودة، والتي قدمت مستويات جديدة من التحكم والأداء في هذه السيارة الأيقونية، ويؤكد اتساع مجال التحديثات الهندسية المجربة والمعتمدة التي تقدمها لاند روڤر كلاسيك على التزامنا بدعم مالكي ديفندر الحاليين، فيما نتطلع لانطلاقة ديفندر الجديدة عالمياً في وقت لاحق من العام الحالي".

وتتضمن التحديثات عجلات ألماسية القطع بقياس 18 بوصة مصنوعة من سبائك "سوتوث"، يمكن تركيبها على سيارات ديفندر الصادرة ابتداءً من عام 1994.

وتلائم مجموعة تحديثات نظام التعليق سيارات ديفندر الصادرة منذ عام 2007، وتشمل نظام التعليق المضبوط ببراعة والمصمم لتحقيق الراحة والديناميكيات المناسبة على الطرقات الوعرة، من خلال تعديل ضبط النوابض، والصمامات، وقضبان الموازنة، والمفاصل، والبطانات المعدنية.

أما مجموعة تحديثات التوجيه في سيارة ديفندر فتتيح إضافة أقراص الفرامل والحشوات والسروج الخاصة بسيارة "ديفندر ووركس V8" إلى العجلات المصنوعة من سبائك سوتوث، مع تحسين نظام التعليق.

فيما يتوفر الخيار الأخير والأكثر شمولاً فقط لسيارات الديزل ذات الحقن فائق الشحن (TDCi) سعة 2.2 لتر المنتجة ابتداءً من 2012، ويمكن الحصول عليها من منشآت "لاند روڤر كلاسيك" حصراً. وتتضمن مجموعة تحديثات "ديفندر كلاسيك ووركس" كل العناصر الخاصة بالعجلات والفرامل ونظام التعليق، إضافة إلى الإطارات الجديدة ذات الأداء المحسن وتحديث المحرك الذي يضيف 40 حصاناً إضافياً إلى قدرته، ليؤدي إلى قدرة إجمالية تبلغ 162 حصاناً وعزم دوران يبلغ 463 نيوتن، كما تزيد السرعة القصوى إلى 106 أميال/ ساعة (170 كم/ ساعة).

كما تتضمن مجموعة تحديث كلاسيك ووركس شعاراً معدلاً على الأجنحة الأمامية، وشهادة ملكية، واستلام السيارة، وفحصاً شاملاً، وتسليم السيارة مع جولة في منشأة "كلاسيك ووركس" من لاند روڤر في المملكة المتحدة، أو في إسن في ألمانيا – حيث يتم إجراء التحديث.

وتم تقييم جميع المكونات وفقاً لذات المعايير المستخدمة في الاختبار الديناميكي لسيارة "ديفندر ووركس V8"، مع تحقيق المهندسين لذات الأهداف الخاصة بالنسخة المحدودة الصادرة العام الماضي للطرقات السريعة والفرامل في مكونات مختلف مجموعات التحديث. كما تلتزم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالحد الأقصى حسب معايير "EU5 N1" التجارية كميزة أساسية في سيارات الديزل ذات الحقن فائق الشحن (TDCi) سعة 2.2 لتر، مع الحفاظ على أنظمة التحكم بالانبعاثات.