«BMW» تكشف عن «X1» لعام 2020 بمظهر جديد وفئة هجينة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت «BMW»، أخيراً، عن طراز عام 2020 من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة «X1»، مع طراز حصل على جملة من التحديثات الجديدة.

وأسهمت التعديلات، التي أدخلتها الشركة الألمانية، في جعل سيارتها «X1» تبدو أكثر عدائية ورياضية من الناحية التصميمية، بالإضافة إلى المستوى العالي من التنوع في ظل الخيارات المتاحة على صعيد وحدات الطاقة بين خياري محركات الثلاث أو أربع أسطوانات، التي تزامنت مع وحدة دفع رباعي ذكية «BMW xDeive» جاءت أكثر قوة وفاعلية وكفاءة، وأسهمت في منح السائق مزيداً من الثقة والمتعة في القيادة، سواء داخل المدينة أو على الطرق الوعرة.

وترافقت التحديثات الميكانيكية، بإضافة الشركة، لخيار المحرك الهجين المتوقع إلى باقة محركات «X1»، وذلك مع طراز «BMW X1 xDrive 25e» المتوقع إنتاجه خلال الفترة المقبلة، والمزود بمحرك وقود احتراقي معزز بالتوربو ينتج قوة 123 حصاناً، و220 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، يتم نقلها إلى محور العجلات الأمامي. وتتضافر جهود المحرك مع مولد كهربائي بقوة 94 حصاناً، و165 نيوتن/‏‏متر من العزم، يتم نقلها لمحور العجلات الخلفي، على أن يستمد المولد الكهربائي طاقته من بطارية «ليثيون أيون» باستطاعة 9.7 كيلوواط، تسمح ايضاً للسيارة بالسير لمسافة 50 كيلومتراً بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها، ومن دون الحاجة لتدخل محرك الوقود الاحتراقي، ما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود إلى الحدود القصوى وجعل المحرك يكتفي بمعدل اللترين من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة، وبالتالي خفض معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون إلى أعتاب 43 غراماً في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة.

ويأتي طراز عام 2020 من «X1» ضمن أربع فئات من التجهيزات العالية الجودة، بداية مع النسخة القياسية، وانتقالاً لنسخة «xLine»، وصولاً للفئة الرياضية «Sport Line»، وانتهاءً بفئة الأداء المتفوق «M Sport».

johni_jabbour@yahoo.com

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