«ميني» تعتزم طرح «كوبر إس إي» الكهربائية 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ميني» البريطانية أنها ستطرح سيارتها الكهربائية «كوبر إس إي» الجديدة في ربيع عام 2020، وبسعر يبدأ في الأسواق العالمية من 32 ألفاً و500 يورو (133 ألفاً و787 درهماً).

وأوضحت الشركة أن سيارتها الجديدة «كوبر إس إي» ثلاثية الأبواب، تعتمد على سواعد محرك كهربائي، ينتج قوة 184 حصاناً، ويستمد طاقته من بطارية كهربائية بسعة 33 كيلوواط/‏‏ساعة، على أن يراوح مدى السير بالطاقة الكهربائية للبطارية بين 235 و270 كيلومتراً، قبل أن يعاد شحنها باستخدام قابس كهربائي.

وبفضل هذه القوة، تستطيع «ميني كوبر إس إي» الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 7.3 ثوانٍ، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كيلومتراً في الساعة، ما يمنح هذه السيارة الكهربائية أرقاماً مميزة، مقارنة بالنسخة القياسية التي تعول على محركات الوقود الاحتراقي، البالغة 4.9 ثوانٍ لبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من الثبات.