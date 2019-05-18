«أوبل» تدشن حقبة المحركات الهجينة مع سيارتها «غراند إكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاحت شركة «أوبل» الألمانية، أخيراً، الستار عن سيارتها «غراند إكس» المنتمية لفئة الكروس أوفر، مدشنة من خلالها حقبة المحركات الهجينة.

وتتشارك «غراند إكس» القاعدة التقنية «EMP2» المستخدمة في العديد من طرز مجموعة «PSA» التي تنتمي إليها شركة «أوبل»، مثل طرز «بيجو» و«سيتروين»، مع الاعتماد على نظام دفع «Hybird 4» الهجين المتوافر في طرازي «بيجو 508»، و«بيجو 3008». ويضمن محرك الوقود الاحتراقي في إنتاج قوة 197 حصاناً، فيما تصل قدرة المحركين الكهربائيين إلى 108 أحصنة، لتقدم المنظومة الهجينة معاً قوة تصل إلى 296 حصاناً، على أن يتولى نقلها إلى محور العجلات الأمامي، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات. كما تضمن البطارية نطاق سير يصل إلى 50 كيلومتراً بالاعتماد حصراً على المحركات الكهربائية، ويمكن لقائد المركبة إعادة شحنها عبر زر تشغيل خاص بتفعيل نظام «إعادة التوليد عند الحاجة». ويكتفي محرك السيارة الجديدة بمعدل استهلاك يبلغ 2.2 لتر لكل 100 كيلومتر.