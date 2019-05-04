«ميتسوبيشي» تودّع أسطورتها «باجيرو» بإصدار أخير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية، رسمياً، عن إيقاف تصنيع أسطورتها الشهيرة «باجيرو»، على أن تطرح في أغسطس المقبل الإصدار النهائي من هذه السيارة التي يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1982.

وأكدت «ميتسوبيشي» أنها بصدد طرح 700 سيارة فقط من نسخة الإصدار الأخير من «باجيرو»، على أن تقتصر على فئة الأبواب الخمسة، مع نسخة تتمتع بتجهيزات ولمسات خاصة، مثل عتبات أبواب تحتوي على اسم «باجيرو» المضاء، وتوقيع خاص في المقصورة باسم «الفئة النهائية»، وغيرها من اللمسات الأخرى.

ورغم الاهتمام الكبير الذي أولته «ميتسوبيشي» بسيارتها «باجيرو»، إلا أن شغفها في تطوير سيارتها، تراجع بصورة لافتة منذ إطلاق الجيل الرابع منها في عام 2006، والذي مثل بالفعل امتداداً للجيل الثالث، قبل أن تتجه أخيراً الصانعة اليابانية إلى اتخاذ قرارها بوقف انتاج سيارتها الأسطورية.

وأشارت «ميتسوبيشي» إلى أن اتخاذ قرار وقف انتاج السيارة في السوق اليابانية، لن يمنع من الاستمرارية في انتاج مخزون إضافي منها لبعض الأسواق العالمية، مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث ستوفر ميتسوبيشي الكم الكافي من هذه السيارة لمواكبة الطلب الذي مازال مرتفعاً على سيارتها في الأسواق العربية.