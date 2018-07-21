«هيونداي» تكشف عن «Tucson» الهجينة الجديدة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «هيونداي» عن أن طرازها الجديد من سيارتها «توسان» Tucson، بات متاحاً ضمن فئة نظام الهجين «Mild Hybrid» المعتدل «48 فولتاً»، القادر على منح السيارة تسارعاً أعلى، مقترناً بكفاءة أكبر على صعيد خفض معدلات استهلاك الوقود.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن المحرك الكهربائي للسيارة، الذي يستمد طاقته من بطارية «ليثيوم أيون»، قادر على إنتاج قوة 15 حصاناً، كفيلة بمنح السيارة قوة أكبر، تضاف إلى نطاق قوة 185 حصاناً، التي ينتجها محرك الوقود الاحتراقي العامل في السيارة، والمكون من أربع أسطوانات وبسعة اللترين.

وتعزز بنية المحرك الهجين (محرك كهربائي بجانب محرك وقود احتراقي) عملية التسارع وقوة الأداء، كما تطيل طور نظام «تشغيل - إيقاف»، الذي عادة ينشط عند التوقف المتكرر، خصوصاً عند الإشارات المرورية، ما يعزز بدوره عملية كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 7%.

ويضمن نطاق القوة، التي ينتجها المحرك الهجين منح «Tucson»، المنتمية إلى فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV)، القدرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في غضون 9.9 ثوانٍ، وصولاً إلى سرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة، مع اكتفائها بمعدل استهلاك وقود يقف عند أعتاب 5.4 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة، ينتج عنه 142 غراماً من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة.