"مايكروسوفت" تكشف لأول مرة عن حاسوبها المحمول Surface Ultra المدعوم بمعالجات "إنفيديا"

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن حاسوبها المحمول الجديد Microsoft Surface Ultra، وهو أول حاسوب متكامل يعمل بنظام "ويندوز" ومدعوم بمعالج RTX Spark من شركة "إنفيديا". يأتي هذا الجهاز، المزود بشاشة ميني ليد مقاس 15 بوصة وذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت، ليعيد تعريف مفهوم الحاسوب الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي، مستهدفاً تشغيل نماذج معقدة محلياً تصل إلى 120 مليار معامل، وهي قدرات تفوق إمكانيات الحواسيب التقليدية.

ويتزامن هذا الإطلاق مع استعداد شركات كبرى أخرى مثل ديل وأسوس لطرح أجهزة مماثلة هذا الخريف، وقبيل مؤتمر المطورين (Build) لمايكروسوفت. ورغم تكتم الشركتين على تفاصيل السعر وموعد الإطلاق الدقيق، إلا أن الجهاز يمثل رهاناً استراتيجياً كبيراً لمايكروسوفت لتجاوز الإخفاقات السابقة لعائلة (Copilot+ PC).

وتراهن الشركة بقوة من خلال هذا التحالف على نقل عبء معالجة "الوكلاء الأذكياء" (Agents) برمجياً ليعمل محلياً على الأجهزة بدلاً من الحوسبة السحابية؛ تلبيةً لرغبة الشركات الحثيثة في الهروب من الفواتير الطائلة والتكاليف الحوسبية الضخمة التي تفرضها خوادم السحاب حالياً. وبذلك، يتحول الحاسوب من أداة لتنفيذ التطبيقات التقليدية بالنقر والكتابة، إلى منصة تفاعلية مستقلة تنجز المهام المعقدة بمجرد الطلب من المستخدم.