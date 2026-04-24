الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي.. حماية استباقية في مواجهة التهديدات الرقمية

يشهد قطاع الأمن السيبراني تحولاً جذرياً مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تمثل خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة، بعدما تجاوزت الأساليب التقليدية في الرصد والاستجابة حدود فعاليتها أمام التهديدات الحديثة.

ويعتمد الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، لرصد الأنماط غير الطبيعية، واكتشاف محاولات الاختراق أو الأنشطة المشبوهة قبل تفاقمها، ما يمنح المؤسسات قدرة استباقية على التصدي للهجمات بدلاً من الاكتفاء برد الفعل.

وتسهم هذه الأنظمة في تقليل زمن الاستجابة للحوادث الأمنية، من خلال التشغيل الآلي لعمليات المراقبة والتحليل، وتحديد أولويات المخاطر، وعزل التهديدات بسرعة ودقة أعلى، الأمر الذي يحد من الخسائر المحتملة ويحافظ على استمرارية الأعمال.

كما يدعم الذكاء الاصطناعي حماية البنية التحتية الحيوية، مثل القطاعات المصرفية والصحية والطاقة والاتصالات، عبر أنظمة قادرة على التعلم المستمر والتكيف مع أساليب الهجوم الجديدة، بما يعزز مرونة المؤسسات في بيئة رقمية متغيرة باستمرار.

ويرى مختصون أن مستقبل الأمن السيبراني سيكون أكثر ارتباطاً بالحلول الذكية، خصوصاً مع تصاعد الهجمات المعتمدة على الأتمتة، ما يفرض على المؤسسات الاستثمار في تقنيات أمنية متقدمة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لضمان أعلى مستويات الحماية والثقة الرقمية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "سنتينل وان"، المتخصصة في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن تعيين جيرار موسى في منصب نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وقال جيرار موسى، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى "سنتينل وان": "تشهد الشركات تحولاً متسارعاً يعيد فيه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية صياغة العمليات ونطاق الأعمال. وتتمتع (سنتينل وان) بمكانة متقدمة في طليعة هذا التحول في مجال الأمن السيبراني، حيث أصبحت القدرات الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة سرعة وتعقيد التهديدات الحديثة. وأتطلع إلى التعاون مع فرقنا وعملائنا وشركائنا لدعم هذا التحول وتوسيع حضورنا الإقليمي وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع".

من جانبه، قال عزالدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى "سنتينل وان": "يأتي تعيين جيرار في لحظة محورية لمنطقتنا. فمع تسارع الذكاء الاصطناعي في دفع الابتكار وتعقيد التهديدات في آن واحد، لم يعد بإمكان المؤسسات الاعتماد على نماذج الأمن التقليدية، مما جعل التحول نحو الأمن الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي أمراً حتمياً وليس خياراً".