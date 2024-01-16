منصة "زيبث" تضم أحمد عبد الرحمن البنا إلى مجلسها الاستشاري

أعلنت "زيبث"، الشركة التقنية العالمية الناشئة والرائدة في إدارة المشاريع وتقديم البرمجيات كخدمة، عن تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عضواً في مجلسها الاستشاري. ويشتهر السفير السابق لدولة الإمارات في الهند بإنجازاته المميزة على الصعيد الدبلوماسي، ومساهمته المستمرة في دعم بيئة الأعمال في الدولة مستفيداً من خبراته الاستشارية.



وتولى الدكتور البنا، خلال مسيرته المهنية، عدداً من المهام والمسؤوليات المتنوعة بكفاءة عالية، ومنها إدارة الأقسام الرئيسية في العديد من المؤسسات والهيئات الهامة مثل غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة دبي للجودة واللجنة القضائية للإيجارات في حكومة دبي، والتي لعبت دوراً محورياً في مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات على مدار العقود الماضية.

كما لعب الدكتور دوراً فعالاً في تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند خلال فترة عمله دبلوماسياً في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حيث عمل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى الهند. ويواصل مسيرته في تطوير القطاع الاقتصادي الإماراتي من خلال مشاركته في المجالس الاستشارية للجمعيات المهنية وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة مثل زيبث، إلى جانب دوره الأخير كمستشار في إكسبو دبي.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال براسون شريفاستافا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيبث: "تحفل مسيرة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا بإنجازات مميزة في مجال تحقيق القيمة في القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين الخبرة والتجربة التي تصب في مصلحة شركة زيبث بالكامل، ولا سيما مع استعدادها لتوسيع أعمالها ورفدها بالتمويل اللازم. ونطمح أن تساعد خبرة الدكتور البنا المتنوعة في مجال الأعمال شركة زيبث في تعزيز تنافسية منتجاتها في السوق، مع التركيز على هدفها المتمثل في دفع الاستدامة والنمو القائم على الابتكار في مجال البناء. كما نسعى إلى الاستفادة من خبراته العميقة في تطوير أعمالنا".



بدوره، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا: "ينبع قرار انضمامي إلى المجلس الاستشاري لشركة زيبث من رغبتي في استكشاف آفاق جديدة في مجال البناء، وهو قطاع أثق بقدرته على تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وتهدف زيبث من خلال اعتمادها مؤخراً لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى إضفاء عنصر الذكاء البشري على منصتها، وهو ما يؤثر إيجاباً على الموظفين والعمليات على امتداد دورة حياة المشاريع. كما أشارك حماس فريق عمل زيبث لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البناء، ونطمح لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على العمال والمهندسين ومالكي العقارات، وعلى السكان المحتملين بشكلٍ خاص". وعمدت شركة "زيبث" مؤخراً إلى توظيف 40 من حلول الذكاء الاصطناعي لترقية منصتها إلى حالة الذكاء الاصطناعي العام، ومحاولة تحقيق مستوى الذكاء البشري، وهي خطوة رائدة وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والعالم.