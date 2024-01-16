5 مليارات دولار قطاع الألعاب الالكترونية بالمنطقة 2025

تصل قيمة قطاع الألعاب الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 5 مليارات دولار العام 2025، لتعد واحدة من أسرع المناطق نموا في مجال الألعاب في العالم، فيما يتجاوز عدد اللاعبين بالمنطقة الـ 377 مليون لاعباً.

ويرجع نمو قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما يشكلون ما يقرب من نصف السكان، مما أدى إلى نمو السوق وجذب المزيد من اللاعبين الدوليين والناشرين أو شركات التطوير إلى المنطقة.

وتوقع تقرير "مستقبل التجارة 2023" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة تحت عنوان "قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو تحقيق النمو" أن تتضاعف عائدات الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2027 مقارنة بعائدات عام 2021، وأرجع ذلك إلى تنامي شريحة الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية وتطوّر البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل الحكومات، الأمر الذي عزز من مكانة المنطقة كمركز عالمي لصنّاع الألعاب واللاعبين على حد سواء.

وتعتبر الألعاب والرياضات الإلكترونية قطاعاً سريع النمو، والذي يكتسب زخمه من الوتيرة المتسارعة في التطور التكنولوجي ومن قاعدته الجماهيرية المتنامية والمتخصصة. وتأتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية التي تشهد ازدهاراً في سوق الألعاب الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى مستويات الدخل المرتفع والمشاركة الرقمية القوية والمبادرات للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وعلى الصعيد العالمي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب الأكبر من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تشكل كلٌ من الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أكبر الأسواق الفردية.

وقدّرت (نيوزو - Newzoo) إجمالي إيرادات صناعة الرياضات الإلكترونية في عام 2021 بمبلغ 833.6 مليون دولار، بفضل زيادة عدد الوظائف والدورات والفرص الجامعية، مما يجعلها واحدة من أكثر القطاعات المرغوبة للعمل. كما تقدّر "نيوزو" أن هذه المنطقة ستمثل 15٪ من قطاع الألعاب بأكمله في العالم في السنوات الخمس المقبلة، حيث تمثل المنطقة حالياً 377 مليون لاعب تقريباً، وهو ما يعادل أوروبا (386 مليون لاعب) وأكثر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية (210 مليون لاعب).

ولمواءمة متطلبات المواهب وإمكانات اللاعبين في المنطقة، قام العديد من الناشرين بتعريب ألعابهم وإطلاق مسابقات تضع المنطقة على الساحة الدولية. علاوة على ذلك، تدعم الحكومات، صناعة الألعاب بصورة كبيرة وتستثمر في تطويرها.

بدورها، أعلنت شركة "تي باي موبايل" العاملة بقطاع الدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن انطلاق خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول للعبة "ببجي موبايل" في مصر للتعاون مع شركة "تينسنت".

وبالتعاون مع تقنيات"تي بايموبايل " يمكن لجميع صناع الألعاب الوصول لملايين اللاعبين داخل المنطقة وتقديم طرق الدفع الأكثر أمانًا وسهولة وسلاسة في الاستخدام.

وتتيح الشراكة لجميع اللاعبين في مصر، سهولة شراء "ببجي موبايل يو سي" من خلال المتجرالرسمي ليتم إضافة العملة التي اشتروها على الفور إلى حسابهم في "تي باي موبايل" .

وقامت "تي باي موبايل" بتمكين الدفع عبر رقم الهاتف المحمول لألعاب "تينسينت" الأخرى في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقطر، حيث يتم إضافة المبلغ على الفور إلى فاتورة هواتفهم المحمولة أو خصمه من رصيدهم.

وقال إيشييك أومان ، الرئيس التنفيذي لشركة "تي باي موبايل": "من المتوقع أن ينمو سوق الألعاب في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب 11 % خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ومع ذلك، فإن الشركات خارج هذه المنطقة لم تُدرك القيمة الحقيقية - حتى الآن، للسوق، لذا تأتي الشراكة مع "تينسينت" في سياق تعزيز نمو أعمالها في المنطقة".