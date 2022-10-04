نومايت تشارك في جيتكس جلوبال بالشراكة مع Automation Anywhere

أعلنت شركة نومايت لحلول التحول الرقمي عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 وذلك بالشراكة مع المزود العالمي لخدمات أتمتة العمليات الروبوتية Automation Anywhere.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية الشركة المتمثلة في تعزيز الشراكات مع قادة التكنولوجيا في المنطقة لتمهيد الطريق للشركات وتمكينها من العبور بأمان وسلاسة نحو رحلة تحولها الرقمي.

وحول هذه المشاركة صرح مدير عام تطوير الأعمال في شركة نومايت لحلول التحول الرقمي المهندس إيهاب قنيبي قائلاً :"لم تدخر شركة نومايت جهداً منذ تأسيسها عام 2012 لتمكين الشركات من تبني حلول متقدمة ومبتكرة لمواكبة ثورة التحول الرقمي وذلك في القطاعات المختلفة، وتحقق ذلك بفضل الدعم المستمر من الشركاء التكنولوجيين".

وأضاف قنيبي قائلاً :"في ظل كل ذلك، نشعر بالفخر لمشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية حيث يجتمع قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء الإقليم للاطلاع على آخر التحديثات والاتجاهات الخاصة بالتكنولوجيا وذلك بالتعاون مع شركائنا في Automation Anywhere. ويصب ذلك في إطار التعاون والعمل المشترك لمساعدة الشركات على إعادة تشكيل عملياتها وتدشين رحلة تحولها الرقمي".

من جهته أشار دينيش شاندرا ، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في Automation Anywhere إلى أهمية الأتمتة قائلاً: "تمثل أتمتة العمليات الروبوتية حجر الزاوية لتحقيق رؤية التحول الرقمي للشركات الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة العمليات المختلفة وإعادة تشكيلها من خلال تمكين الشركات من تحقيق النمو الاستراتيجي".

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات جيتكس جلوبال 2022 تنطلق خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر على 7 معارض، إضافة إلى العديد من المؤتمرات التي تشهد حضور أكثر من 1000 متحدث مختص وأكثر من 250 وزارة وجهة حكومية اتحادية ومحلية، إضافة إلى أكثر من 5000 شركة وجهة عارضة من 170 دولة، فيما يتوقع حضور أكثر من 100 ألف زائر على مدار 5 أيام، ما يمثل فرصة كبيرة للقاء أهم الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة ونخبة من المبتكرين في العالم لتحقيق المصالح المشتركة في القطاع