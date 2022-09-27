"جي تالر يونيفرس" يزود الشركات والأفراد بأحدث التقنيات لإنشاء عالمهم الافتراضي

يعمل القائمون على شركة جي تالر يونيفرس، المدعومة من قبل كل من إيثريوم بلوكتشين وبوليغون بلوكتشين، مع فريق عالمي ينتمي أفراده إلى 18 دولة، على إنشاء بيئة بجودة سينمائية ثلاثية الأبعاد لتزويد المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد على حد سواء بأحدث التقنيات والخدمات اللازمة لإنشاء عالمهم الافتراضي الخاص بهم داخل جي تالر يونيفرس، أو ليكونوا جزءًا من أحد عوالمه الافتراضية.

ومن شأن جي تالر يونيفرس أن يسهم في بناء بنية تحتية كفيلة بتوفير كل الأدوات والتسهيلات اللازمة لإنشاء موقع خاص بكل شركة في عالم الميتافيرس. ومن المتوقع أن يتسبب العالم الافتراضي “جي تالر يونيفرس” في إحداث طفرة غير مسبوقة في سوق الميتافيرس العالمي.

ومن المقرر أن يزخر العالم الافتراضي جي تالر يونيفرس بكافة وسائل الترفيه والتواصل الاجتماعي والألعاب على حد سواء. فضلاً عن استضافة مختلف الأحداث الافتراضية. ومن المزمع أن تعتمده مجموعة كبيرة من الصناعات والقطاعات، وذلك على غرار الاستثمار العقاري والشركات المالية والطب والتعليم والعديد من المجالات الأخرى.

ولا يقتصر التركيز الرئيس للعالم الافتراضي جي تالر يونيفرس على الألعاب التي سينشئها، أو تلك التي سيستضيفها فحسب، بل يهدف إلى مساعدة الهيئات الحكومية والأعمال التجارية والمالية والمستثمرين على تكوين عوالمهم الافتراضية بسهولة. هذا فضلاً عن السماح لهم بالقيام بمختلف الأنشطة التجارية والتفاعل مع عملائهم وتوظيف كوادر تعمل داخل عوالمهم الافتراضية بكلفة أقل مقارنة ببلدان أخرى.

ويتكون العالم الافتراضي جي تالر يونيفرس من 6 مدارات تدور حول الكوكب الأم المسمى عين العالم الافتراضي جي تالر يونيفرس جي آي (GEye). ويحتوي على 1,231 كوكبًا افتراضيًّا وما قدره 4207 أقمار افتراضية مكونة من 79,999 قطعة أرض افتراضية. فيما تعتمد أسعار الأراضي على الموقع والإطلالة والازدحام وعلى قربها من البحيرات والقنوات المائية والحدائق والمساحات الخضراء والأماكن العامة.

كوكب جي آي هو عاصمة العالم الافتراضي ومركز قيادته. وستقام عليه، أيضاً، رُدهة الهبوط الرئيسة الخاصة بمستخدمي العالم الافتراضي بأسره. كما سيضم بين طياته السوق الذي يوفر جميع الأصول الافتراضية اللازمة للاستخدام في العالم الافتراضي. وسيحتوي أيضًا على اللعبة الرئيسة ومحطات السفر الرئيسة الخاصة بجميع الكواكب والأقمار الأخرى.

سيكون في جي آي أحياء رئيسة، بما في ذلك حي الأعمال الرئيس، الذي سيسمح للأعمال والمستثمرين على الكواكب والأقمار الأخرى بشراء أحد المحال التجارية المحدودة على كوكب جي آي، وذلك بغية إنشاء مقراتهم الرئيسة والاستفادة من مزايا التواجد في عاصمة العالم الافتراضي.

كما سيتاح في جي آي العديد من الأنشطة الأخرى كالتجارة والاستثمارات والألعاب والمحال التجارية والحفلات الموسيقية، وغيرها من أشكال الترفيه. وسيضم ما قدره 15,000 محل تجاري فقط، منها 4,904 متجرًا مخصصًا لإدارة عالم جي تالر يونيفرس.

ووفقاً لما ذكره أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة جي تالر دي ام سي سي، يوجد في العالم الافتراضي جي تالر يونيفرس مساحات محدودة ذات مواقع رئيسة ومميزة. كما تحظى تلك المساحات بإطلالات على حدائق وبحيرات وقنوات مائية ومناطق خضراء وطرق رئيسة و”تيليبورت” (الانتقال الفوري). فيما تتوفر تلك الأراضي المحيطة بهذه الإطلالات بكميات محدودة وسيتم بيعها لأوائل المشترين.