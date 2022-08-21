«تيكلاست» تطلق حاسوبها اللوحي «P30 Air»

أطلقت شركة «تيكلاست» (Teclast) حاسوبها اللوحي «P30 Air» الجديد بسعر يبلغ نحو 120 دولاراً (440 درهماً). وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد مزوّد بشاشة لمسية قياس 10.1 بوصات وبدقة وضوح تبلغ (1920 × 1020 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

وينبض بداخل الحاسوب الجديد، المعالج (MediaTek MT6762)، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرة. ويأتي الحاسوب بجسم معدني يزن 420 غراماً فقط، كما أنه يشتمل على كاميرا رئيسة بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ويعتمد الجهاز على (Android 12) كنظام للتشغيل. وتم تجهيز الحاسوب بوحدة «GNSS» مع دعم أنظمة «GPS»، و«BeiDou»، و«Glonass»، و«Galileo»، لذلك يمكن أيضاً استخدام الجهاز كنظام ملاحة كبير.