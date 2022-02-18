لينوفو تطلق برنامجا ومنطقة للرياضات الالكترونية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

وقّعت لينوفو وGEMS Education مذكرة تفاهم لتسريع الفرص للطلاب في مجال الألعاب، وذلك عبر إطلاق برنامج لينوفو للرياضات الإلكترونية Lenovo Esports، وهو حل ألعاب مخصص للفئة العمرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي والجامعات المهتمة بتطوير عروض الألعاب لديها.

وكجزء من التعاون، أطلقت لينوفو أول منطقة ألعاب Legion Gaming في GEMS Modern Academy بإمارة دبي، وهو حل شامل يضم حواسيب وشاشات Legion في القطاع، إضافة إلى محطات عمل ThinkStation التي تسهل عملية التصميم والبرمجة السلسة، وأجهزة Yoga Tab اللوحية، لتمكين المعلمين من إجراء الدروس بمزيد من الوضوح والسهولة. ولإبقاء اللاعبين متصلين وآمنين، يضم حل Lenovo Esports.

وتعليقاً على إطلاق برنامج Lenovo Esports ومذكرة التفاهم الموقعة مع GEMS Education، قال، المدير العام لشركة لينوفو في الخليج، محمد هيليلي إن "الألعاب الإلكترونية أصبحت بشكل كبير على المجال الرياضي، وأيضاً أنواع الوظائف المستقبلية وتطوير المهارات.

وأضاف أن الأبحاث تشير إلى أن ما يقدر بنحو 90% من مجتمعات الرياضات الإلكترونية داخل المدارس إما لم تفكر بفرص تمثيل مدرستهم في مشهد الألعاب التنافسي أو لم تكن على دراية به. علاوةً على ذلك، لم تأخذ العديد من المؤسسات التعليمية بالاعتبار العلاقة المباشرة بين الرياضات الإلكترونية والتعليم، والتي يمكن أن تعزز مشاركة الطلاب وأن تدعم بناء مجتمع أكثر شمولاً.

وأثبتت الدراسات أن الألعاب تعزز المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات، بينما تفتح مناهج الرياضات الإلكترونية آفاقاً جديدة للمهتمين باللعب التنافسي والبرمجة والتصميم وتسويق الرياضات الإلكترونية وإدارتها وغير ذلك.

يسهم برنامج Lenovo Esports بدعم الشركة المصنعة والرائدة بمجال الحواسيب الشخصية حول العالم لتزويد المؤسسات التعليمية بفترة استشارة أولية، تليها إنشاء مخطط مخصص وتحديد الأهداف المتفق عليها بشكل متبادل لضمان الحفاظ على مجال الرياضات الإلكترونية ليكون استثماراً ذكياً وطويل الأجل. واستناداً إلى نجاحه في الأسواق الأخرى على مستوى العالم، برهن برنامج Lenovo Esports مساهمته في تعزيز التقدم الأكاديمي والاحتفاظ به.