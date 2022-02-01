آيسر تطلق حواسيب بهياكل مضادة للصدمات وانسكاب السوائل

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة "آيسر" الدولية لتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق أربعة حواسيب Chromebook جديدة في منطقة الشرق الأوسط مزودة بهياكل مضادة للصدمات.

وقال مدير عام الحواسيب المحمولة ومنتجات تقنية المعلومات في شركة "آيسر"، جيمس لين: "تم تصميم جميع أجهزة Chromebook الأربعة الجديدة لملائمة الأغراض التعليمية ولتحمل تحديات البيئة المدرسية، عبر دعم الأجهزة بهيكل مضاد للصدمات متوافق مع معايير MIL-STD 810H. ويحمي المصد الممتص للصدمات والتصميم المعزز الجهاز عند السقوط من ارتفاع 122 سنتيمتراً أو لتحمل ضغط يصل إلى 60 كيلوجراماً.

وأشار إلى أنه "يمكن أيضاً فتح شاشات حواسيب Chromebook الجديدة بزاوية 180 درجة (أو بزاوية 360 درجة للحواسيب القابلة للتحول SPIN)، ما يساعد على حماية الأجهزة عند التعامل مع الشاشة، بالإضافة إلى خاصية لتصريف السوائل مدمجة في لوحة المفاتيح للمساعدة على حماية المكونات الداخلية من انسكاب السوائل.

وأوضح أن "حواسيب Acer Chromebook Spin 311 و Acer Chromebook 512و Acer Chromebook 511 تشتمل أيضاً مفاتيح مثبتة ميكانيكياً يصعب على الطلبة إزالتها، لكنها في الوقت نفسه قابلة لعمليات الإصلاح والاستبدال من قبل موظفي تقنية المعلومات. وتعمل الأقواس الموسعة ومنافذ الإدخال والإخراج المعززة على حماية الأجهزة من التلف الناتج عن الاستخدام المتكرر.

وأضاف أن "حواسيب Chromebook الأربعة الجديدة تأتي مزودة بلوحة لمس OceanGlass™ صديقة للبيئة صنعت بالكامل من النفايات البلاستيكية المستخرجة من المحيطات".

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هياكل ثلاثة من أجهزة Chromebook الجديدة وهي Acer Chromebook Spin 311 و Acer Chromebook 512 و Acer Chromebook 511، على البلاستيك المعاد تدويره.