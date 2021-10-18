آيسر تجدد التزامها البيئي من خلال طرح مجموعة من المنتجات ضمن سلسلة Vero

المصدر: مادة إعلانية

أطلقت آيسر مجموعة من الحواسيب الصديقة للبيئة ضمن سلسلة Vero الخاصة بها، بما في ذلك الحاسوب المحمول Aspire Vero للمستهلكين والحاسوب المحمول TravelMate Vero للاستخدام التجاري. تتبع أجهزة Vero من الحواسيب الشخصية إلى الملحقات معايير خضراء صديقة للبيئة كإستخدام بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك وشحن الأجهزة في عبوات صالحة لإعادة التدوير. ونظراً لأن الاستدامة لا تتعلق فقط بكيفية تصنيع المنتج، ولكن أيضاً بطريقة تشغيله، فقد جرى تصميم أجهزة Vero من آيسر لتكون سهلة الفك، ما يبسط عملية الإصلاح أو الترقية وبالتالي يطيل من عمر الأجهزة.

Acer Aspire Vero – الحاسوب المحمول الأخضر الصديق للبيئة



يعد Acer Aspire Vero أكثر من مجرد حاسوب أنيق، فهو دليل ملموس على التزام آيسر بعمليات أكثر استدامة. ويشكل البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك نسبة 30% من هيكل الجهاز، وهو ما يقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيع الهيكل بنسبة 21%. وتحتوي أغطية المفاتيح على البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك أيضاً بنسبة 50%، كما يمكن إعادة استخدام عبوة Aspire Vero القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% كحامل لجهاز الحاسوب المحمول. ويساعد التصميم المدروس للجهاز على التخلص من النفايات غير الضرورية من خلال تسهيل فك وإصلاح وترقية وإعادة تدوير الحاسوب أو مكوناته. ويعمل الجهاز أيضاً بنظام تشغيل "ويندوز 11" الذي جرى إصداره حديثاً، وهو أيضاً سهل الاستخدام.

ويحتوي هذا الحاسوب الصديق للبيئة على شاشة قياس 15.6 بوصة بدقة FHD IPS قابلة لإعادة التدوير بنسبة 99% مدعومة بمعالجات Intel® Core™ من الجيل الحادي عشر وبطاقات رسومات Intel® Iris® Xe، بحيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على أداء عال وإنتاجية عالمية المستوى عند الحاجة. وفي حال العمل على مهام بسيطة، يمنح برنامج VeroSense™ الجديد من آيسر المستخدمين إمكانية تحديد وضع الاستخدام الذي تم تحسينه من أجل كفاءة الطاقة وعمر البطارية. وتساعد ميزات مثل واي فاي 6 ومنفذ Type-C USB ومنفذي Type-A USB على تجربة استخدام أكثر اعتمادية، في ما تتيح تقنيتا Acer TrueHarmony™ و Acer PurifiedVoice™ مع تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، إجراء مكالمات جماعية فائقة الوضوح.



ويمكن للمستخدمين المهتمين بالأجهزة الصديقة للبيئة الحصول على مجموعة Vero بالكامل والتي تشمل فأرة Macaron Vero Mouse (AMR020)، ولوحة الفأرة Vero Mousepad (AMP120 / AMP121) ، وغطاء الحاسوب المحمول Vero Sleeve (ABG131 / ABG132).

Acer TravelMate Vero Notebook - الحاسوب المحمول الأخضر الصديق للبيئة

يستهدف حاسوب Acer TravelMate Vero الصديق للبيئة الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالممارسات المستدامة. ويأتي مزوداً بمعالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر وذاكرة DDR4 سعة 16 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين TB SSD سعة 1 تيرابايت، وهو ما يكفي لأكبر المهام الإنتاجية، ويدعم هذه القوة معايير أمان متطورة. وتوفر وحدة TPM المنفصلة أمناً وإمكانية إدارة على مستوى المؤسسات، في ما توفر فتحة قفل Kensington حماية مادية للبيانات المهمة. ويأتي حاسوب TravelMate Vero أيضاً مع Acer ProShield Plus، وهو حل أمني شامل يتضمن ميزات مثل التشفير وفك التشفير، بالإضافة إلى إجراءات المصادقة الحيوية المدمجة في نظام تشغيل ويندوز11 مثل التعرف على الوجه وبصمات الأصابع.

ويتيح هذا الإصدار من حاسوب TravelMate Vero للشركات إمكانية تخصيص شعار لهم عند بدء تشغيل الحاسوب، وهو جزء مهم من العلامة التجارية للشركات الكبيرة والصغيرة. وقد أصبح هذا ممكناً من خلال الميزات المتوفرة في Acer Commercial BIOS، والتي تتيح أيضاً قفل أو فتح BIOS وتحديثه حتى على المنصات التي لا تحتوي على نظام تشغيل ويندوز، بالإضافة إلى الاستفادة من مصادقة CHIPSEC لتحسين أمن النظام.

ويحتوي هيكل حاسوب TravelMate Vero الأخضر على بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 30%، كما يسهل إصلاحه وترقيته، ويتم شحنه في عبوات قابلة للتدوير بنسبة 100%.

Acer Veriton Vero Mini - الحاسوب المكتبي الأخضر الصديق للبيئة

صمم حاسوب Acer Veriton Vero Mini الصديق للبيئة ليقدم أداء يناسب الشركات مع حجم صغير وصندوق قابل للتخصيص، ما يمكن المستخدمين من الحصول على الجهاز المثالي الذي يناسب أعمال كل منهم. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الكثير من خيارات الاتصال مع تقنية Wi-Fi 6 (802.11ax) أو Wi-Fi 6E (802.11ax) بالإضافة إلى مجموعة من منافذ USB ومنافذ العرض، بما في ذلك منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C الذي يتيح نقل البيانات وشحن الطاقة بسرعة عالية. ويتميز الجهاز بأحدث المعالجات التي تصل إلى معالج Intel® Core™ vPro® ، ومع مجموعة مخصصة من أدوات الإدارة مثل Acer Office Manager و Acer Control Center، يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات إدارة مجموعة الحواسيب الخاصة بالشركة بالكامل بكل سلاسة.

يتكون هيكل حاسوب Veriton Vero Mini الذي يحتوي على التهوية، من بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 25%، ويتم شحنه في عبوة صديقة للبيئة وقابلة للتدوير بنسبة 100%.



شاشة Acer Vero BR277 – الشاشة الخضراء الصديقة للبيئة

تعكس شاشة Acer Vero BR277 التزام آيسر تجاه البيئة، وهي شاشة مستدامة بدقة FHD مع هيكل مصنوع من بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 50%، كما أنها حاصلة على اعتماد صديق للبيئة من ENERGY STAR® و TCOوEPEAT. وتأتي الراحة في المرتبة الثانية من حيث أولويات هذه الشاشة، حيث أنها مدعومة بحامل Ergostand من آيسر، وهو ما يتيح للمستخدم إمالة الشاشة وتدويرها وضبط ارتفاعها للوصول إلى زاوية الرؤية المثالية بالنسبة لهم. وتأتي الشاشة أيضاً مزودة بحزمة VisionCare من آيسر مع تقنية تقليل إجهاد العين. وتتميز خاصية ComfyView التي تحتوي عليها الشاشة بلوحة غير متوهجة وخالية من الوميض يمكن تعتيمها لتصل درجة السطوع إلى 15%، وهي نسبة غير متوفرة في معظم الشاشات الموجودة في السوق، كما أنها مزودة بتقنية BlueLightShield™ من آيسر لتقليل كمية الضوء الأزرق التي يتعرض لها المستخدم.

وكلمسة أخيرة، تأتي الشاشة في عبوة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

منصة Acer Earthion

تتويجاً لأكثر من عقد من الجهود المستدامة التي بذلتها آيسر، تجمع منصة Earthion بين نقاط قوة الشركة وشركاء سلسلة التوريد والموظفين والمستهلكين (القنوات) من أجل مواجهة التحديات البيئية من خلال الحلول المبتكرة. ونجحت مجموعة آيسر حتى الآن، بما في ذلك عملياتها العالمية والشركات التابعة لها، في تحقيق هدفها لعام 2020 المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها في مختلف أنحاء العالم بنسبة 60%. وبصفتها عضواً في مبادرة RE100، تقوم آيسر الآن بالاستعدادات اللازمة للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2035.

الأسعار والتوافر

يتوفر حاسوب Acer Aspire Vero (AV15-51) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حالياً في شهر أكتوبر بأسعار تبدأ من 799 يورو.

سيتوفر حاسوب Acer TravelMate Vero (TMV15-51) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022 بأسعار تبدأ من 919 يورو.

ستتوفر شاشة Acer Vero BR277 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر مارس 2022 بأسعار تبدأ من 299 يورو.

ستتوفر فأرة Macaron Vero Mouse (AMR020) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر فبراير 2022 بأسعار تبدأ من 24.90 يورو.

ستتوفر لوحة الفأرة Vero Mousepad (AMP120 /AMP121) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر فبراير 2022 بأسعار تبدأ من 19.90 يورو.

سيتوفر غطاء الحاسوب المحمول Vero Ecosleeve (ABG131 / ABG132) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر فبراير 2022 بأسعار تبدأ من 24.90 يورو.

تختلف المواصفات والأسعار والتوافر بحسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتجات وأسعارها في أسواق معينة، يرجى التواصل مع مكتب آيسر الأقرب لكم من خلال www.acer.com.

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