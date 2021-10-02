«هواوي» تطلق الكمبيوتر المحمول «مايت بوك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة هواوي الصينية»، أخيراً، أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الفئة المتوسطة: «هواوي مايت بوك 13»، و«هواوي مايت بوك 14»، وذلك ضمن سلسلة «هواوي مايت بوك».

ويأتي الكمبيوتر المحمول «هواوي مايت بوك 14» مزوّداً بشاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K، والتي توفر تجربة مشاهدة غنية لجميع الأفلام والمسلسلات ومكالمات الفيديو.

كما يتميز الكمبيوتر بعمر بطارية طويل يصل إلى 11 ساعة، وخاصية الشحن السريع التي توفر طاقة كافية للاستمرار باستخدامه طوال اليوم، دون الحاجة إلى البحث عن مصدر للطاقة.

ولفتت «هواوي» إلى أنها صممت «هواوي مايت بوك 14» آخذةً بالاعتبار مقدار الوقت الذي سيقضيه المستخدم، في النظر إلى الشاشة، لذلك تتضمن الشاشة تقنية تعتيم «DC» للضوء الأزرق المنخفض، والتي يمكن أن تقلل انبعاثات الضوء الأزرق الضارة بشكل فعال، كما تعمل الشاشة على التخلص من الوميض، ما يساعد على التخفيف من إجهاد العين، وحماية البصر.

وبحسب «هواوي»، سيتوافر جهاز «هواوي مايت بوك 14» بأسعار تبدأ من 3699 درهماً، كما تقدم الشركة عرضاً خاصاً للطلب المسبق للجهاز بسعر 3399 درهماً.

ولفتت إلى أن الطلبات المسبقة على الموقع الرسمي لهواوي وعبر تجار التجزئة المختارين في دولة الإمارات، بدأت اعتباراً من 30 سبتمبر 2021، وتشمل هدايا بقيمة 739 درهماً، وخدمة مجانية من الباب إلى الباب.

وأكدت الشركة وجود طلبات مسبقة لجهاز «هواوي مايت بوك 13» الجديد بأسعار تبدأ من 3499 درهماً.