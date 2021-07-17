«تيك لاست» تطلق الحاسوب اللوحي «T40 Plus»

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «تيك لاست» عن إطلاق الحاسوب اللوحي «T40 Plus» الجديد، الذي يعتمد على نظام التشغيل «غوغل أندرويد 11»، ويمتاز بذاكرة وصول عشوائي كبيرة نسبياً.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة قياس 10.4 بوصات، تعمل بدقة وضوح عالية، وبكثافة «بيكسلات» تبلغ 224 بيكسل في البوصة المربعة، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز، وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج (Unisoc Tiger T618) ثماني النوى، مع بطاقة الرسوميات (MaliG52 MP2).

وتروج الشركة للحاسوب اللوحي الجديد من خلال ذاكرة الوصول العشوائي سعة ثمانية غيغابايت، وبالتالي فإنه يمكن تشغيل التطبيقات كثيفة الحوسبة من دون مشكلات، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ولا يتعدى وزن الحاسوب اللوحي 445 غراماً، ولا يزيد سُمكه على 7.8 مليمترات، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة خمسة ميغابيكسل، والكاميرا الرئيسة على الجانب الخلفي بدقة ثمانية ميغابيكسل.

ويدعم جهاز «تيك لاست» شبكة الـ«واي فاي» (802.11 a/‏‏b/‏‏g/‏‏n/‏‏ac)، إضافة إلى أنظمة تحديد المواقع (GPS وA-GSP وGlonass وBeidou وGalileo)، مع توافر تقنية LTE لدعم الاتصالات الهاتفية الجوالة 4G بواسطة بطاقة SIM واحدة.

ويشتمل الجهاز على أربع سماعات وميكروفون، حتى يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية، إضافة إلى توافر مقبس 3.5 مليمترات لتوصيل سماعة الرأس، ويزخر الحاسوب ببطارية سعة 6600 مللي أمبير ساعة مع منفذ USB-C.