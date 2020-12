حظر الإعلانات المضللة عبر متصفح «كروم»

المصدر: الإمارات اليوم

مع تزايد الإنفاق الإعلاني على المنصات الرقمية، بات مستخدمو الـ«ويب» محاصرين بكم هائل من الإعلانات، ودخلت إلى السوق أطراف غير جديرة بالثقة، تستخدم أساليب معينة لإغواء المستخدمين بإعلانات خبيثة. لذلك، فإن المتصفحات توصي دوماً بتجنب هذا النوع من الإعلانات، وتضع «الإعدادات» التي تمكن المستخدم من تجنبها. ومن هذه المتصفحات «كروم» الذي يفعّل هذا الخيار بشكل افتراضي. إلا أن المستخدم يفاجأ أحياناً بظهور مثل هذه الإعلانات، وهو ما قد يعود إلى تعديل غير مقصود في «إعدادات» المواقع. لذلك، إذا مررت بتجربة مشابهة، فإنه يمكنك حظر الإعلانات المضللة على متصفح «كروم»، مع ملاحظة أن هذا الخيار لن يحظر كل الإعلانات، بل سيسمح فقط بالإعلانات التي تأتي من مصدر موثوق.

ويتم ذلك من خلال فتح المتصفح، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى يمين الشاشة.

انقر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الإعدادات» Settings، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الخصوصية والأمن» Privacy And Security.

انقر فوق خيار «إعدادات المواقع» Site settings، الذي يندرج تحت القسم السابق، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «الإعلانات» Ads، وحرك المؤشر المجاور لخيار «Allowed» من وضع «التشغيل» على اليمين إلى وضع «الإيقاف» على اليسار، وبموجب ذلك سيتحول الخيار إلى «حظر الإعلانات المضللة وغير الموثوقة» Blocked On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads.