منع المواقع من رؤية البيانات المنسوخة

المصدر: الإمارات اليوم

تحرص المتصفحات الحديثة على تأمين مستخدميها، والحفاظ على خصوصيتهم، لاسيما في ظل انتشار عمليات سرقة البيانات وتسريبها.

لذا تقوم بعض المتصفحات بتنبيه المستخدم إلى محاولات سرقة البيانات التي يتم نسخها إلى الحافظة الخاصة بالمتصفح، سواء النصوص أو الصور.

ومن هذه المتصفحات «مايكروسوفت إيدج»، حتى إنه يقوم بتفعيل هذا الخيار افتراضياً. لكن أحياناً تتغير بعض الإعدادات مصادفة، الأمر الذي يعرض المستخدم لمخاطر جمة. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج»، فاتبع الخطوات الآتية للتأكد من أن ما تقوم بنسخه إلى الحافظة عبر الحاسب لا يتم التلصص عليه من بعض مواقع الـ«ويب»: افتح متصفح «إيدج» على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e» مموج، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الإعدادات» Settings، وبعدها انقر فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى يمين النافذة الجديدة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق قسم «صلاحيات وأذون المواقع» Site Permissions، ومرر للأسفل وانقر فوق خيار «الحافظة» Clipboard قرب نهاية النافذة، بعد ذلك حرك المؤشر المجاور لخيار «السؤال عندما يطلب أحد المواقع رؤية النصوص والصور التي تم نسخها إلى الحافظة» Ask When A Site Wants To See Text And Images Copied To The Clipboard من اليسار إلى اليمين.