إيقاف التشغيل التلقائي للوسائط في «إيدج»

المصدر: الإمارات اليوم

تعمل مواقع عدة على تدعيم محتواها بالفيديو، بل وتحرص على البث التلقائي لهذا المحتوى مع الدخول إلى الموقع، وهو أمر يزعج بعض المستخدمين لأنه يبطئ من عملية تحميل الموقع، كما أنه يشتت انتباه المستخدم، وأحياناً يزيد من كلفة استخدام باقة البيانات على بعض الأجهزة؛ لهذا تتيح المتصفحات المختلفة إمكانية منع التشغيل التلقائي للمحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو ابتداء عن طريق إعدادات المتصفح ذاتها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» من «مايكروسوفت»، فإنه يمكنك منع التشغيل التلقائي للوسائط من خلال فتح المتصفح أولاً على جهاز الكمبيوتر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e» مموج.

انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الإعدادات» Settings.

انقر داخل النافذة الجديدة فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق قسم «صلاحيات وأذون المواقع» Site Permissions.

مرر مجدداً للأسفل دخل النافذة التالية، وانقر فوق قسم «التشغيل التلقائي للوسائط» Media Autoplay، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة يمين خيار «التحكم في التشغيل التلقائي للصوت والفيديو على المواقع» Control If Audio And Video Play Automatically On Sites.

وأخيراً، انقر فوق خيار «Limit» من بين الخيارين الموجودين أمامك.