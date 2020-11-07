إنشاء حساب جديد عبر شبكة Keen

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت شركة «غوغل»، أخيراً، شبكتها الاجتماعية الجديدة Keen التي تشبه شبكة «بنترست» كثيراً في طريقة التعامل معها وإدارة المحتوى، لكن «غوغل» حاولت منافسة «بنترست» في جانب تتميز فيه بالقوة وهو محركها البحثي، إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدم عند إنشاء ألواح الاهتمام الجديدة أو محاور الشغف التي تطلق الشبكة على كل منها اسم Keen الاستعانة بالاقتراحات وعمليات البحث التي يقدمها «غوغل»، فضلاً عن إمكانية تشارك الروابط وحفظها.

وأتاحت «غوغل» استخدام الشبكة عبر تطبيق خاص بها على هواتف «أندرويد»، وعبر إصدارها على الـ«ويب» فقط. فإذا كنت ترغب في إنشاء حساب عبر الشبكة الجديدة، وصناعة محاور الشغف التي تهمك، اتبع ما يلي: توجه إلى موقع الشبكة الجديدة على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: «staykeen.com»، لتظهر أمامك نافذة جديدة، مرر داخلها إلى الأسفل، وستجد خيارين للتسجيل، أحدهما الوصول إلى الشبكة عبر التطبيق المتاح من «غوغل بلاي»، أو التسجيل باستخدام «حسابك على غوغل» Sign In With Google، وهنا انقر فوق الخيار الثاني.

وعندها ستظهر نافذة جديدة لتختار من خلالها «حساب غوغل» الذي تنوي اختياره للتسجيل في الشبكة إذا كنت تمتلك أكثر من حساب، وبعدها انقر فوق الحساب الذي تريده وأدخل كلمة المرور للتأكيد. ويمكنك أيضاً استكشاف محتويات الشبكة قبل التسجيل بالنقر فوق زر «الاستكشاف» Explore في أعلى يمين الشاشة.