«شـاومي» تطلق حاسوباً صغيراً بمعالج «إنتل»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق حاسوب صغير جديد، يمتاز بمعالج «إنتل»، وبحجم مدمج للغاية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب الجديد «Youpin Ningmei Cube» يأتي بوزن لا يتعدى 145 غراماً.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوب تشتمل على معالج «إنتل Celeron J4125» رباعي النوى، ويعمل بسرعة 2.7 غيغاهرتز، مع بطاقة رسوميات «إنتل UHD600» المدمجة، فيما يدعم ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى ثمانية غيغابايت، كما يمتاز الحاسوب الجديد بوظيفة التبريد الفعال.

وأشارت الشركة إلى تزويد الحاسوب الصغير بأقراص الحالة الساكنة «M.2-SSD» بسعة 128 أو 256 غيغابايت، كما يمكن زيادة سعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة «microSD» الخارجية.