التخلص من Friends Compass في «سناب تشات»

المصدر: الامارات اليوم

قدم تطبيق «سناب تشات»، في أحدث إصداراته، ملمحاً جديداً، أطلق عليه اسم «بوصلة الأصدقاء» Friends Compass. ويختلف الملمح الجديد عن ملمح الخرائط السابق، الذي كان يحدد للمستخدم المسافة التي يبعدها عن الأصدقاء. فالملمح الجديد يحدد مكان الأصدقاء بالضبط في الأماكن العامة، وكيفية الوصول إليهم باستخدام إمكانات «الجيروسكوب» الملحق بالتطبيق وخدمات الموقع، ومن ثم يستطيع المستخدم أن يلتقي الأصدقاء دون الحاجة للاتفاق على المواعيد، إذا كانت وجهاتهم متقاربة في كثير من الأحيان. لكن رغم أهمية الملمح للبعض، فإن هناك من يرى فيه انتهاكاً لخصوصيته، وكشفاً عن معلومات ربما لا يحب أن يكشف عنها. ولهذا السبب أتاح «سناب تشات»، لمن يرغب، إيقاف تفعيل الملمح بطرق عدة. فإذا كنت من مستخدميه وأردت إيقاف تفعيل ملمح Friends Compass، من خلال تطبيق «سناب تشات» نفسه، فاتبع الآتي: افتح تطبيق «سناب تشات»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أبيض فوق خلفية صفراء، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة Snap Map في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق خيار «عدم مشاركة الموقع» Not Sharing Location، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار «وضع الشبح»، كما يطلق عليه Ghost Mode، وبموجب ذلك لن يعرف الأصدقاء مكانك، وحال رغبتهم في معرفته، سيرسل لك التطبيق تنبيهاً حول ما إذا كنت تريد تشارك موقعك معهم أم لا.