حذف مجموعات التصفح من «إيدج»

المصدر: الامارات اليوم

أدخلت شركة «مايكروسوفت»، مجموعة من التحديثات على متصفحها «إيدج» المرتبط بنظام التشغيل «ويندوز 10»، أبرزها الإضافات الجديدة لتيسير إنشاء المجموعات Collection التي تسهل جمع وتنظيم صفحات الـ«ويب» أثناء التصفح في مجموعة متشابهة بإضافة الزر الخاص بها إلى شريط الأدوات في أعلى الشاشة، وإمكانية تشاركها عبر ملفات بتنسيق «وورد» أو «إكسيل». كما سمح المتصفح للمستخدم بحذف هذه المجموعات في الوقت الذي يريده من خلال الزر نفسه. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» في إصداراته الأخيرة ورغبت في حذف إحدى المجموعات التي أنشأتها، اتبع الخطوات التالية: افتح متصفح «إيدج» الذي تغير شكل الأيقونة التقليدية الخاصة به لتكتسب مظهراً مموجاً، ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل كتابين يحمل أحدهما علامة الجمع في أعلى يمين الشاشة، وعندها ستظهر أمامك نافذة تضم المجموعات التي سبق لك إنشاؤها، ثم ابحث عن المجموعة التي ترغب في حذفها، ومن ثم مرر فأرة الحاسب فوق الرموز المصغرة أو الأيقونات الخاصة بالمجموعة، وستلاحظ ظهور مربع فارغ صغير في أعلى المستطيل الذي يضم هذه الأيقونات، وبعد ذلك انقر داخل المربع السابق لتظهر أمامك في أعلى النافذة أيقونة سلة المهملات، انقر فوقها للتخلص من المجموعة السابق إنشاؤها.