الإبلاغ عن تطبيقات زائري الملف الشخصي في «فيس بوك»

المصدر: الامارات اليوم

يرغب المستخدم أحياناً في معرفة ما خفي عنه في علاقاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن أكثر الرغبات إلحاحاً عند البعض، معرفة من قام بزيارة ملفه الشخصي، لاسيما في ما يتعلق بشبكة «فيس بوك»، لكن المنصة لم تقدم هذه الميزة بعد لأعضائها، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن تطبيقات أخرى للقيام بهذه المهمة.

والحقيقة أن هناك عدداً كبيراً من تطبيقات الجهات الخارجية، يدعي القيام بهذه المهمة، غير أن «فيس بوك» نفسه ينفي هذا الادعاء، بل ويطلب من مستخدميه الإبلاغ عن هذه التطبيقات، فإذا كنت قد ثبّت بعض التطبيقات التي تدعي القيام بتلك المهمة وربطتها بحسابك على «فيس بوك»، فإن بمقدورك الإبلاغ عنها باتباع الآتي: انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة في أعلى الجانب الأيمن من شريط القوائم، ثم مرر للأسفل وانقر فوق خيار «الإعدادات» Settings، ومن ثم انقر فوق تبويب «التطبيقات ومواقع الويب» Apps And Websites من القائمة اليسرى، كما يمكنك استخدام حقل البحث في أعلى الصفحة للعثور على التطبيق باستخدام اسمه، وبعد ذلك انقر فوق خيار «العرض والتعديل» View And Edit الموجود أسفل اسم التطبيق، ثم انقر فوق خيار «إعطاء إفادة» Give Feedback في نهاية الصفحة، وعندها اختر المشكلة التي ترغب في الإبلاغ عنها، وانقر فوق زر «التالي» Next، ومن ثم انقر فوق زر «تم» Done بعد أن تنتهي.