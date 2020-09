إدراج الملفات بتنسيق Pdf داخل مستندات Word

المصدر: الامارات اليوم

يزخر تطبيق Microsoft Word بالكثير من الميزات التي تعين المستخدم على أداء المهام التي يحتاج إليها بيسر وسهولة. ومن هذه الميزات الفريدة، إمكانية إدراج الملفات المعدة بتنسيق Pdf مباشرة داخل مستندات برنامج Word من خلال بضع خطوات بسيطة، تعتمد على اعتباره عنصراً Object.

وفي هذه الحالة، لن تنعكس أي تغيرات تتم على مصدر ملف Pdf، على الملف المدمج في مستند Word طالما أن المستخدم لم يربطه بملف المصدر. لذلك إذا كنت من مستخدمي برنامج Word، فإنه يمكنك إدراج ملف Pdf في مستندات Word من خلال فتح مستند Word الذي ترغب في إدراج ملف Pdf به أولاً، ثم ضع مؤشر الـ«ماوس» في المكان الذي ترغب في إدراج الملف به.

توجه إلى لوح القوائم أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة «إدراج» Insert، ثم انتقل إلى تبويب النص Text ضمن القائمة الفرعية التي ظهرت أمامك أعلى الشاشة.

انقر فوق قسم Object، ثم فوق خيار Object مرة أخرى داخل القائمة المنسدلة.

بعد ذلك، انقر داخل النافذة الجديدة فوق قائمة: «إنشاء من ملف» Create From File أعلى الشاشة، ثم انقر فوق خيار «تصفح» Browse في الجانب الأيمن من النافذة، وابحث عن ملف pdf الذي ترغب في إدراجه وحدده.

انقر فوق خيار «إدراج» Insert في نهاية النافذة. وسيكون عليك الآن الاختيار بين إدراج ملف Pdf كأيقونة فقط Display As Icon، أو ربطه بملف المصدرLink To File، ثم النقر فوق زر «موافقة» Ok.