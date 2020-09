تسجيل الخروج تلقائياً من جهاز «ماك» بعد توقف النشاط

المصدر: الإمارات اليوم

عندما يتشارك المستخدم جهاز الكمبيوتر مع الآخرين، فإنه يقوم عادة بتسجيل «خروج» من حسابه على الكمبيوتر إذا انتهى من عمله. وذلك حتى لا يغير الآخرون «الإعدادات»، أو يعدلوا الملفات التي كان يعمل عليها.

لكن تضطر بعض الظروف المفاجئة المستخدم إلى الابتعاد عن الكمبيوتر دون أن يسجل الخروج من حسابه، أو قد يتكاسل عن ذلك، ظناً منه أن فترة ابتعاده لن تطول، وهو أمر قد يُفقده بعض الملفات المهمة.

إلا أنه، ولحسن الحظ، يمكن لمستخدم أجهزة «ماك» تسجيل الخروج التلقائي من حسابه إذا جاوزت فترة ابتعاده عن الكمبيوتر وقتاً معيناً، وذلك من خلال النقر فوق أيقونة قائمة «أبل» أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم التمرير داخل النافذة المنسدلة والنقر فوق خيار: «تفضيلات النظام» System Preferences.

انقر بعد ذلك فوق تبويب: «الأمن والخصوصية» Security & Privacy، ثم انقر فوق أيقونة «القفل» في نهاية الجانب الأيسر من النافذة، وأدخل كلمة السر الخاصة بك.

توجه إلى خيار: «الخيارات المتقدمة» Advanced في نهاية الجانب الأيمن من النافذة وانقر فوقه، ثم انقر داخل المربع المجاور لخيار: «الخروج بعد مرور دقائق عدة من عدم النشاط» Log Out After [X] Minutes Of Inactivity، وحدد عدد الدقائق التي ترغب في أن يغلق الجهاز حسابك بعد تجاوزها.

أخيراً، انقر فوق زر «موافقة» Ok في نهاية الشاشة، ثم فوق أيقونة «القفل» ثانية، لإعادة غلق الإعدادات.