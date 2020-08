وضع حد أقصى لاستخدام البيانات في نظام «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

مع ارتفاع كلفة باقات البيانات، قد يفكر البعض في تقليل استخدامه للإنترنت، أو وضع حدود لا يتجاوزها لهذا الاستخدام، لتتماشى مع الإنفاق المخصص له. لهذا السبب تضمن نظام التشغيل «ويندوز 10» إعدادات خاصة بوضع سقف لا يتم تجاوزه للاستخدام، فلا يتفاجأ المرء بكلفة لم يحسب لها حساباً. ويطلق النظام على هذا الملمح اسم: «الاتصال المقنن» Metered Connection. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك الاستفادة من ملمح «الاتصال المقنن»، من خلال النقر أولاً فوق قائمة «ابدأ» Start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من القائمة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings الأبيض في نهايتها.

انقر بعد ذلك داخل النافذة الجديدة فوق تبويب: «الشبكة والإنترنت» Network And Internet، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجسم الكرة الأرضية، ثم انقر داخل لوح القوائم يسار الشاشة فوق خيار: «الشبكات اللاسلكية» Wi-Fi، ثم فوق اسم الشبكة التي تستخدمها في الجانب الأيمن من النافذة.

مرر داخل النافذة الجديدة، حتى تصل إلى قسم: Metered Connection، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: Set As Metered Connection من وضع «الإيقاف» Off على اليسار إلى وضع «التشغيل» On على اليمين.

انقر بعد ذلك فوق رابط: Set A Data Limit To Help Control Data Usage On This Network في النافذة نفسها، لتطلع على استخدامك الشهري، واستهلاك كل تطبيق على حدة، كما يمكنك تحديد السقف الذي تريده بالنقر فوق خيار: «Set Limit».