منع النوافذ المنبثقة من العمل في «سفاري»

المصدر: الامارات اليوم

في كثير من الأحيان تحتوي النوافذ المنبثقة على الكثير من المخاطر، فقد تحتوي على بعض البرمجيات الخبيثة أو على الإعلانات المزعجة أو أزرار تنزيل تعرض المستخدم لبرامج التتبع.

ولهذا السبب تحاول متصفحات الـ«ويب» تمكين مستخدميها من إيقاف عمل هذه النوافذ لأنها لا تزعج المستخدم فقط، بل قد تعرضه أيضاً لأضرار جمة.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» على أجهزة «ماك»، حاول اتباع الخطوات التالية لمنع النوافذ المنبثقة من العمل: افتح المتصفح وانقر فوق قائمة «سفاري» Safari ضمن شريط القوائم أعلى يمين الشاشة بجوار أيقونة «أبل»، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «التفضيلات» Preferences، ومن ثم توجه إلى أعلى النافذة الجديدة وانقر فوق قسم «مواقع الويب» Websites، وبعدها انقر داخل اللوح الجانبي يسار الصفحة فوق خيار «النوافذ المنبثقة» Pop-up Windows، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «عند زيارة مواقع الويب الأخرى» When Visiting Other Websites، وانقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «المنع والتنبيه» Block And Notify.