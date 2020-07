إظهار الأسماء الحقيقية لمستخدمي «زووم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاز تطبيق «زووم» Zoom الخاص بإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات ومؤامرات الفيديو شهرة واسعة خلال الفترة الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، وذلك لسهولة استخدامه، وتميزه بعدد كبير من الميزات التي تفتقدها التطبيقات الشبيهة. ومن ذلك مثلاً سماح التطبيق لمستخدمه بعرض أسماء المستخدمين الحقيقية أثناء مكالمات ومؤتمرات الفيديو، بدلاً من اسم المستخدم الخاص بكل منهم، والذي قد يثير بعض الارتباك أثناء هذه الاجتماعات إذا كان مختلفاً عن الاسم الحقيقي. ويمكن للمستخدم إذا رغب في ذلك تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بإظهار اسم المستخدم لكل المشاركين، وعرض الأسماء الحقيقية من خلال فتح التطبيق عبر الكمبيوتر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو بيضاء فوق خلفية زرقاء.

انقر بعد ذلك فوق ترس «الإعدادات» الرمادي أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق قائمة «فيديو» Video داخل لوح القائم الجانبي الذي ظهر أمامك في النافذة الجديدة.

انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة، ومرر إلى لأسفل حتى تصل إلى قسم «الاجتماعات» Meetings، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار «عرض أسماء المشاركين دوماً على مقاطع الفيديو الخاصة بهم» Always Display Participant Names On Their Videos.