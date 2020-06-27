استخدام لوحة التحكم الصوتي في «مايكروسوفت إيدج»

المصدر: الامارات اليوم

تتنافس متصفحات الـ«ويب»، في ما بينها لنيل رضا المستخدمين، والإبقاء على ولائهم لها. ومن الميزات التي قدمها متصفح «مايكروسوفت إيدج»، أخيراً، ميزة قراءة محتوى صفحات الويب صوتياً، بحيث يتمكن المستخدم الذي يعاني ضعفاً في قدراته البصرية، من الاستماع للمحتوى بسهولة، بدلاً من قراءته.

وتقدم «مايكروسوفت» لوحة تحكم كاملة لهذه الميزة، لضبط مستوى سرعة القراءة، واختيار الصوت المرغوب من بين قائمة الأصوات التي يقدمها المتصفح. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج»، فإنه يمكنك التحكم في سرعة صوت القراءة ونوع الصوت، من خلال التوجه إلى صفحة الويب التي ترغب في قراءة محتواها، وانقر فوقها بزر الـ«ماوس» الأيمن.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «القراءة بصوت مرتفع» Reading Aloud من النافذة المنسدلة. وهنا سيظهر أمامك أعلى الشاشة شريط أدوات جديد، يضم مجموعة من الخيارات. انقر فوق أيقونة «الشخص» أقصى يمين الشريط، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة، تتيح تعديل مستوى سرعة القراءة بتحريك المؤشر الموجود أمامك تحت تبويب «السرعة» Speed ناحية اليمين، لزيادة السرعة، أو جهة اليسار لخفضها.

انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة تحت قسم: «الصوت» Voice، لتختار الصوت الذي ترغب في أن يقرأ لك المحتوى، علماً بأن هناك أصواتاً خاصة بقراءة المحتوى العربي، منها الصوت الذي يطلق عليه Microsoft Hoda.