تحديث «ويندوز 10» الأخير يحوّل «كورتانا» إلى أداة مساعدة للإنتاجية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

مع صدور التحديث الأخير لنظام التشغيل «ويندوز 10»، الذي حمل اسم «مايو 2020»، أصبح مساعد شركة «مايكروسوفت» الصوتي الرقمي «كورتانا» مجرد أداة مساعدة للإنتاجية، موضوعة في خدمة «أوفيس 365» السحابية، وبعض خدمات «مايكروسوفت آزور» السحابية الأخرى مثل البريد الإلكتروني، وهو ما يعني أن «كورتانا» تعرّض لانتكاسة كبرى، وانتقل فعلياً من الساحة الواسعة للمنافسة مع نظرائه، مثل «أبل سيري»، و«أمازون إليكسا»، و«مساعد غوغل»، إلى الزاوية الضيقة للعمل كتابع قليل الأهمية، يبحث في البريد الإلكتروني، ويجدول الاجتماعات داخل الشركة.

جاء ذلك، في تحليل أجرته شبكة «زد دي نت» المتخصصة في التقنية، بعد مراجعة فنية تفصيلية للتعديلات التي طرأت على «كورتانا» مع التحديث الأخير لـ«ويندوز 10»، الذي طرح مطلع الشهر الجاري، ونشرت نتائجها أخيراً.

ووصف محللو «زد دي نت» تلك التعديلات بأنها «عملية تقزيم وتصغير حادة» لمساعد «مايكروسوفت» الصوتي.

رحلة التراجع

استعرض المحللون رحلة التراجع التي شهدها تطبيق «كورتانا»، منذ ظهوره عام 2014، مشيرين إلى أن الوثائق التي نشرتها «مايكروسوفت» على صفحات الدعم الخاصة بها، كانت تبعث على التفاؤل بالنسبة لـ«كورتانا»، وذلك حتى أوائل العام الماضي.

وذكروا أن العنوان الرئيس لمقالات الدعم الخاصة بـ«كورتانا» كان يقول «(كورتانا) مساعدك الذكي طوال حياتك»، ثم يتحدث المقال عن أن «كورتانا» يساعدك في أي مكان تحدث فيه الحياة، فهو يعمل مع كل شيء بدءاً من التقويم وحتى الموسيقى وخدمات المنزل الذكي، كما أن لديه مهارات يمكنك ان تستخدمها لمساعدتك، وما عليك سوى إلقاء نظرة على جميع مهارات الجهات الخارجية هذه لخدمات الموسيقى وأتمتة المنزل والتأمين.

مساعد الإنتاجية

لكن بعد طرح وتشغيل تحديث «ويندوز 10 مايو 2020»، المعروف بـ«الإصدار 2004»، تغيرت الحال، كما أفاد المحللون، حيث أصبحت مقالات الدعم الخاصة بـ«كورتانا» تحمل عنوان: «(كورتانا) هو مساعد الإنتاجية الشخصية في (مايكروسوفت 365)»، كما أصبحت تتحدث عن «كورتانا» كتجربة مصممة للاستخدام مع منصة «آزور إيه دي» للحوسبة السحابية، وبات الأمر يتعلق بمجموعة مهارات، مثل اللحاق بالبريد الإلكتروني وتنسيق الاجتماعات وإعداد تقارير النفقات. وأضاف المحللون أن المهام التي تتعلق بالموسيقى واللياقة والتشغيل الآلي للمنزل لم تعدّ قائمة، بل ظهرت ضمن العديد من المهام القديمة بالجزء الخاص بـ«الميزات والوظائف التي تمت إزالتها من (ويندوز 10)».

تغييرات جذرية

وفقاً للمراجعة الفنية التي أجريت على وضعية التطبيق بعد التعديلات التي وردت في تحديث «ويندوز 10 الأخير»، فإن «كورتانا» شهد تغييرات عدة يمكن وصفها بالجذرية، إذ تم إلغاء الخواص أو القدرات التي تجعله قادراً على التعامل مع ملفات الموسيقى، من حيث البحث والتشغيل والعرض، بعد تلقي الأوامر الصوتية الخاصة بذلك من المستخدم، كما تم إلغاء القدرات التي تجعله قادراً على التعامل مع شبكة المعلومات المسؤولة عن إدارة المنازل الذكية، وما يرتبط بها من أجهزة، كذلك جرى إخراج «كورتانا» من مجال العمل داخل السيارات الذكية، على غرار ما يحدث مع «سيري» و«إليكسا» و«مساعد غوغل».

إعادة تموضع

من التغييرات المهمة أيضاً، أنه تم تقليص وربما حذف كامل للارتباط بين «كورتانا»، وبرمجيات الطرف الثالث، أو البرامج والتطبيقات المنتجة بمعرفة شركات غير «مايكروسوفت»، للقيام بمهام بعينها.

في هذا السياق، ذكر المحللون أنه «تم إلقاء برنامج دفتر ملاحظات (كورتانا) في سلة النفايات الرقمية»، ولم يعدّ يعمل.

في مقابل ذلك كله لفت المحللون إلى أنه جرى تنفيذ عملية إعادة تموضع لـ«كورتانا»، ليعمل كأداة من أدوات الإنتاجية، الداعمة لخدمة «أوفيس 365» السحابية، التي يتم من خلالها تشغيل حزمة برمجيات «أوفيس» المكتبية كخدمة، وكذلك لدعم بعض الخدمات الاخرى المتعلقة بمنصة «مايكروسوفت آزور» للحوسبة السحابية، وذلك كله في نطاق دعم أعمال الشركات والمؤسسات، لا الأفراد.

المساعدات الصوتية

ظهر تطبيق «مايكروسوفت كورتانا» للمرة الأولى عام 2014، ضمن موجة المساعدات الرقمية الصوتية الذكية، المستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، التي شملت مساعد «سيري» من شركة «أبل»، ومساعد «أليكسا» من «أمازون»، و«مساعد غوغل الرقمي»، ثم لحق بها «بيكسبي» من شركة «سامسونغ». وأحدثت هذه المجموعة من المساعدات ضجة كبرى على صعيد نشر التعامل بالصوت عبرها، لاسيما أثناء العمل بالمؤسسات والشركات والمنازل.