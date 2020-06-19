استخدام لوحة المفاتيح الخارجية مع أجهزة «آي باد»

المصدر: الامارات اليوم

قدم نظام التشغيل «iPadOS 13.4» الخاص بأجهزة «آي باد» الفرصة لاستخدام لوحة مفاتيح خارجية مع جهاز «آي باد»، حيث لا يحتاج المستخدم مع هذه اللوحة إلى اللمس، ويستخدم جهازه كأداة إنتاج حقيقية بإمكانات كاملة.

وبموجب ذلك يستطيع التنقل بسهولة داخل واجهة المستخدم، والتحكم في الأزرار والتمرير عبر القوائم المختلفة، واستخدام ملامح نظام التشغيل الأخرى كمركز التحكم وغير ذلك الكثير. لكن استخدام لوحة المفاتيح الخارجية غير مفعل افتراضياً داخل أجهزة «آي باد»، لذا لابد أن يقوم المستخدم أولاً بتفعيل ميزة التنقل عبر الجهاز من خلال لوحة المفاتيح. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد» العاملة بنظام التشغيل «iPadOS 13.4»، أو الإصدارات الأحدث وأردت استخدام لوحة المفاتيح الكاملة مع جهازك، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم انقر فوق تبويب «إمكانية الوصول» Accessibility من القائمة الرئيسة، ومن ثم انقر فوق قسم «لوحات المفاتيح» Keyboards الموجود تحت فئة «الجوانب البدنية والحركية» Physical and Motor، وبعدها انقر فوق خيار «استخدام لوحة المفاتيح الكاملة» Full Keyboard Access تحت قسم «لوحات مفاتيح الأجهزة» Hardware Keyboards، ثم حرك المؤشر الموجود بجوار خيار «الوصول للوحة المفاتيح الكاملة» Full Keyboard Access إلى وضع التشغيل.