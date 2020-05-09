نصائح لتسهيل العمل على برنامج «مايكروسوفت وورد»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر برنامج «مايكروسوفت وورد» Microsoft Word أحد أهم برامج معالجة الكلمات، وإعداد المستندات النصية.

وقد اعتاد المستخدمون التعامل مع مزايا وملامح البرنامج منذ زمن طويل، لكن التحديثات المستمرة للبرنامج تجعل البعض يغفل الاستفادة منها، وقد يجهل أيضاً بعض الأدوات والحيل البسيطة، التي تسهل له العمل، وتوفر وقته وجهده. لذلك، إذا كنت من مستخدمي برنامج «مايكروسوفت وورد»، فإنه يمكنك زيادة استفادتك من التطبيق من خلال التالي:

* استعن بنقرات الـ«ماوس» في التعامل مع الكلمات والجمل بمستندات «وورد»، وذلك بالنقر فوق الكلمة نقرة واحدة، ليتم توضيح التنسيق الخاص بها من حيث ما إذا كانت تنضوي تحت قائمة معينة، أو تستخدم الخط الداكن أو المائل، أو تحتها خط، وغير ذلك.

* انقر فوق الكلمة نقرتين متتاليتين، ليتم تحديدها استعداداً لحذفها أو تغيير تنسيقها.

* انقر فوق الكلمة ثلاث نقرات متتالية، ليتم تظليل وتحديد الجملة أو الفقرة بأكملها.

* انقر فوق مفتاحَيْ: «Control +K»، لفتح نافذة إضافة روابط الويب إلى المستند.

* إذا أردت إبراز جزء معين من المستند بوضعه مثلاً في شكل مستطيل أو مربع بلون مختلف، فانقر مع التثبيت فوق زر: «Alt» في نظام التشغيل «ويندوز»، أو فوق زر: «Options» في نظام التشغيل «ماك»، مع النقر والسحب فوق المساحة التي ترغب في إبرازها.