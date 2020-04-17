الوصول السريع إلى الإعدادات في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

يحرص نظام التشغيل «ويندوز 10» في تحديثاته المتتالية على إضافة مزيد من الإجراءات التي تسهل العمل. لذا حرص على تسهيل وصول المستخدم إلى الإعدادات عبر أكثر من طريقة. ومن ذلك تطبيق الإعدادات نفسه، الذي يضم قائمة مفصلة بكل ما يتعلق بنظام التشغيل، ومن ذلك أيضاً قائمة سريعة بأهم الإعدادات، التي يحتاج المستخدم إلى التغيير فيها بشكل سريع، كمستوى الإضاءة وتشغيل وإيقاف شبكات الـ«واي فاي» والـ«بلوتوث»، وتفعيل وضع الحاسب اللوحي. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» وتحديثاته الأخيرة، يمكنك الوصول إلى أهم الإعدادات بشكل سريع عن طريق مركز الإجراءات باتباع الخطوات الآتية: افتح جهاز الحاسب وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة «مركز الإجراءات» Action Centre التي تبدو في شكل مستطيل ينتهي برأس سهم يشير إلى الأسفل، وتوجه إلى نهاية النافذة، وانقر فوق خيار «التوسيع» Expand لتستعرض كل الإجراءات المتاحة من خلال المركز، ومن ثم انقر فوق أيقونة الإعداد الذي تريده لتفعيله بشكل سريع، كتشغيل وضع الطائرة أو نقطة الاتصال بالهاتف أو شبكة الـ«بلوتوث» ومستوى سطوع الشاشة وغيرها، وبعدها انقر فوق خيار Collapse إذا أردت أن تظهر نافذة مركز الإجراءات بمجموعة محدودة من الإعدادات، أو انقر فوق أيقونة الإعداد المرغوب، ثم فوق خيار «التوجه إلى الإعدادات»Go To Settings للوصول إلى لإجراءات الكاملة الخاصة بهذا الإعداد.