التذكير بوقت الراحة عند مشاهدة فيديوهات «يوتيوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لموقع الفيديو «يوتيوب» تأثير كبير في مستخدميه، إذ قد يقضي المستخدم ساعات في المشاهدة دون الانتباه لضرورة أخذ قسط من الراحة. لهذا السبب قامت شركة «غوغل» بمساعدة المستخدم على الراحة من عملية المشاهدة المستمرة عبر إضافة ملمح الراحة لتطبيق «يوتيوب» الخاص بالهواتف. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «آي فون»، اتبع التالي ليذكرك التطبيق بأخذ قسط من الراحة أثناء المشاهدة: افتح «يوتيوب» وتوجه إلى صورة ملفك الشخصي وانقر فوقها، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار: «الإعدادات» Settings، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «ذكرني بأخذ قسط من الراحة» Remind me to take a break، ومن ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، ويبدو ذلك من تحول الزر إلى اللون الأزرق. وبموجب ذلك سيذكرك «يوتيوب» بضرورة الراحة بمجرد أن تتجاوز المدة التي حددتها، وستظهر نافذة تحتوي زرين، انقر فوق زر Dismiss للاستمرار في المشاهدة وتجاوز التنبيه، أو انقر زر الإعدادات لإغلاق التنبيه أو تغيير المدة.