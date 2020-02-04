«لينوفو» تكشف عن حاسوب لوحي جديد

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «لينوفو»، عن الجيل الجديد من الحاسوب اللوحي (Smart Tab M10 FHD Plus)، الذي يشتمل على محطة شحن ذكية مع تدعيم المساعد الصوتي «غوغل Assistant».

وأوضحت الشركة الصينية أن الجيل الثاني من الحاسوب اللوحي مزود بمعالج «ميدياتكHelio P22T»، فيما يعتمد الجهاز، الذي يزن 460 غراماً، على نظام التشغيل «Android 9».

وأضافت أن الحاسوب اللوحي الجديد يشتمل على شاشة قياس 10.3 بوصات بدقة (1920×1200 بيكسل)، وتتمتع بسطوع 330 قنديلة/‏‏م2، مع تغطية نطاق اللون NTSC بنسبة 70.3%، مشيرة إلى أنه يتم استكمال الذاكرة الرئيسة سعة اثنين أو أربعة غيغابايت بذاكرة كبيرة سعة 32 أو 64 أو 128 غيغابايت للبيانات والبرامج، كما يمكن توسعة هذه الذاكرة ببطاقات الذاكرة.

وأفادت «لينوفو» بأن الحاسوب الجديد يعتمد على بطارية سعة 5000 مللي أمبير/‏ساعة، لافتة إلى أنه تم تجهيزه بوحدتي «ميكروفون» لإصدار الأوامر الصوتية، وسماعتي (Dolby Atmos).

يشار إلى أنه من المقرر طرح الحاسوب اللوحي (Smart Tab M10 FHD Plus) في الأسواق، أبريل المقبل، بسعر يبلغ 189 دولاراً (نحو 694 درهماً).