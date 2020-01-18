«أمازون» تزوّد ميكروفونها الذكي «إيكو» بـ7 خصائص جديدة

المصدر: القاهرة- الإمارات اليوم

بعد أيام قليلة من إعلان «غوغل» عن خطتها المثيرة القائمة على فكرة «تنفس غوغل» التي أضافت من خلالها ست خصائص جديدة لميكروفونها الذكي «غوغل هوم»، الذي يعمل بالمساعد الصوتي الرقمي «مساعد غوغل»، قامت منافستها «أمازون» بهجوم مضاد في هذه المنافسة الحامية، وأعلنت عن إضافة سبع خصائص جديدة، لميكروفونها الذكي «ايكو» الذي يعمل بالمساعد الصوتي الرقمي «اليكسا»، وجميعها خصائص فريدة، تمثل إضافة غير موجودة في ميكروفون «غوغل هوم» و«مساعد غوغل»، في مقدمتها خاصية حراسة المنزل أثناء غياب أصحابه عبر متابعة أي حركة أو صوت بالداخل وإرسال تنبيهات به، وخاصية تتبع الطرود والطلبات الخاصة بالعائلة، والإعلان عن حالتها وما وصلت إليه طوال رحلتها من بداية الطلب حتى الوصول لعتبة المنزل، وتشغيل وإمكان اصطحاب الميكروفون خارج المنزل ليعمل داخل السيارة.

ونشر موقع «سي نت نيوز» cnet.com المتخصص في التقنية تقريراً حول هجوم «أمازون» المضاد، تضمن تفاصيل الإضافات السبع التي قدمتها، وجاءت على النحو التالي:

1- إخطارات التسليم

حينما تقوم بطلب وجبة طعام من مطعم، أو شراء كتب أو أغراض عبر موقع بالإنترنت، فإن «غوغل هوم» ليس لديه القدرة على أن يخبرك إلى أين وصل الطلب، هل لايزال داخل الجهة المعنية، أم في الطريق، لكن «أمازون إيكو» بات لديه هذه الخاصية من خلال تتبع مسيرة الشحنات والطلبات والطرود، منذ إصدار الطلب حتى التسليم، من خلال الارتباط بنظم التجارة الإلكترونية لـ«أمازون»، أو غيرها من الشركات، فما عليك إلا أن تصدر الطلب لأليكسا، قائلاً: «مرحبا أليكسا، أريد وجبة بيتزا»، ليقوم بإصدار الطلب، ثم متابعة الوجبة، وإبلاغك صوتياً بأن الوجبة قيد التجهيز، أو الوجبة جرى تحميلها وفي الطريق، أو الوجبة على بعد خمس دقائق من المنزل، أو الوجبة على الباب، أو يمكنك إيقاف البلاغات الصوتية المتتالية، وتختار أن يجيب «أليكسا» فقط حينما تسأله «أين وجبتي»، فيجيب بآخر حالة وصلت إليها.

2- جميع خدمات الموسيقى

يدعم «غوغل هوم» تشغيل خدمات بث الموسيقى الشهيرة «سبوتيفاي» و«يوتيوب ميوزيك» و«غوغل بلاي» وغيرها، لكنه لا يدعم خدمة موسيقى «أبل» وخدمة موسيقى «أمازون»، وبعض الخدمات الاخرى، أما الخصائص الجديدة لأليكسا فتجعله يدعم جميع خدمات بث الموسيقى الحية فيما عدا «غوغل» فقط، فمثلاً لتشغيل موسيقى «أبل» على «أليكسا»، التي باتت منافساً رئيساً وكبيراً في سوق الموسيقى الحية، يمكن إذاً فتح قائمة تطبيق «أليكسا»، واختيار الإعدادات، ثم تفضيلات «أليكسا» الموسيقية، ثم اختيار أمر الربط مع خدمة جديدة، واختيار موسيقى «أبل» من بين القائمة، ثم اختيار أمر تمكين، وبعدها يتم التسجيل لحسابك في خدمة موسيقى «أبل» باستخدام «معرّف أبل» الخاص بك، وكذلك الحال مع خدمات الموسيقى الأخرى، وهكذا باتت خاصية تغيير الإعدادات الموسيقية أكثر مرونة وسهولة واتساعاً من قدرات «غوغل هوم».

3- المهارات المخصصة

استحدثت «أمازون» خاصية «المهارات المخصصة» لاستخدامها في إنشاء قوائم يتم من خلالها إدارة التطبيقات المختلفة وفقاً لجدول مهام أو مخطط يناسب المهارات والتفضيلات التي تخص كل شخص على حدة، فيكون للمستخدم قائمة من النماذج للاختيار من بينها، مثل أسئلة وأجوبة مخصصة، وألعاب وقصص وأسلوب في التحية، وغيرها، وبمجرد تحديد الاختيار، والضغط على أمر «اصنع بنفسك»، يتم بدء إنشاء قائمة المهارات الخاصة بك، ليتم تشغيل كل تطبيق أو نظام أو خدمة من خلال «أليكسا» بطريقة مميزة، تجعل هناك خصوصية واضحة في الاستخدام.

4- «إيكو» في السيارة

ميكروفون «ايكو» الذكي هو في الأصل مساعد صوتي رقمي كبير متعدد الوظائف ومخصص للعمل في المنزل، لكن «أمازون» أضافت خاصية جديدة، تسمح باصطحابه ليعمل من داخل السيارة عند الضرورة، كأنه في المنزل أيضاً، وهذه الخاصية غير متاحة في «غوغل هوم»، ولتشغيل هذه الخاصية، يمكن أخذ «إيكو»، ووضعه في السيارة، وتوصيله عبر منفذ «يو إس بي»، الخاص بجهاز «إيكو أوتو» المخصص للعمل داخل السيارات أصلاً، أو أي منفذ «يو إس بي» بالسيارة.

5- حراسة المنزل

وسّعت «أمازون» من خاصية «أليكسا جارد» وطورتها، لتصبح وظيفة حراسة منزلية كاملة لدى «إيكو»، وفي هذه الخاصية يتم وضع «إيكو» على وضعية «الحراسة»، وهذه تعني بالنسبة له أن جميع من بالمنزل قد غادروا، وأنه يفترض ألا يكون هناك أي حركة أو صوت بالمنزل، فيقوم بضبط السماعات والكاميرات على وضعية التنصت الكامل، ليرصد أي حركة أو صوت، ككسر زجاج، أو حركة مفاجئة بالمطبخ أو الحديقة، أو غيرها، وعند حدوث أي صوت أو حركة، يقوم بتشغيل أجهزة الإنذار، ويضبط الكاميرات على وضعية التسجيل، ويرسل تنبيهات فورية على الهواتف المحمولة.

6- مشغلات الموقع

أضافت «أمازون» خاصية «مشغلات الموقع»، وهي خاصية تقوم حال إعدادها ووضعها في وضعية التمكين أو التشغيل، بتحسس ومعرفة مواقع الأشخاص بالمنزل، ثم اتخاذ بعض القرارات على ضوء ذلك، فمثلاً عندما يعود شخص للمنزل في المساء، فمن الجيد تشغيل الأنوار في المكان الذي يسير فيه، مثل ممر الحديقة، أو عند صعود السلم، وذلك بصورة تلقائية، أو حينما يدخل للمنزل، ويقتصر تشغيل الأنوار على مكان واحد فقط كالردهة أو مكان الاستقبال أو الممر بين الغرف، وهذا مجرد مثال على استخدامات خاصية «مشغلات الموقع».

7- الإحساس بالضيق

تسمح هذه الخاصية لأليكسا باكتشاف حالة الضيق والاحباط في صوت من يقوم بتشغيله من أفراد العائلة، وذلك من خلال ملاحظة نغمة التهيج والتوتر في الصوت، وهنا يعتذر ويحاول توضيح ما تريد فعله بالضبط، أو طبيعة الأمر الذي تريد من «أليكسا» تنفيذه، وتعتمد هذه الخاصية على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وقالت «أمازون» إنها ستكون قيد التشغيل الفعلي خلال العام الجاري.