الكشف عن صندوق حاسوب جديد بـ 4 جوانب زجاجية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «ثيرمال تيك» التايوانية عن صندوق حاسوب جديد يمتاز بمساحة كبيرة وأربعة جوانب زجاجية.

وأوضحت الشركة أن صندوق الحاسوب (Level 20 HT) الجديد يوفر مساحة لتركيب لوحات رئيسة بتنسيق حتى (E-ATX)، إلى جانب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى 40 سنتيمتراً، ومروحة معالج بارتفاع حتى 26 سنتيمتراً، كما أنه يتيح إمكانية ما يبلغ مجموعه أربعة أقراص صلبة 3.5 و2.5 بوصة، وقرص صلب إضافي 2.5 بوصة.

وأضافت الشركة التايوانية أنها قامت بتركيب اثنتين من المراوح (14 سنتيمتراً) في المقدمة، مشيرة إلى أن صندوق الحاسوب الجديد يتيح إمكانية تركيب 13 مروحة بشكل إجمالي على الجانبين الأيمن والأيسر والمقدمة والقاعدة والجانب العلوي. وذكرت أن باقة تجهيزات صندوق الحاسوب الجديد، تشتمل على اثنين من منافذ (USB 3.0) و(USB 2.0) في المقدمة، ومنفذ (USB-C)، بالإضافة إلى منافذ الصوت الإلزامية.